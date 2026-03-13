Αφορμή στάθηκε δήλωση του χτεσινή δήλωση του Ντιλιάν.

Έλληνες ανταποκριτές έθεσαν σήμερα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα και τις χθεσινές δηλώσεις του Ταλ Ντιλιάν, ιδρυτή της εταιρείας Intellexa, η οποία αναπτύσσει το λογισμικό κατασκοπείας Predator.

Αφορμή στάθηκε δήλωση του Ντιλιάν, ο οποίος – ενώ συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων προσώπων που καταδικάστηκαν πρόσφατα για το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα – υποστήριξε ότι η εταιρεία του παρέχει την τεχνολογία της «μόνο σε κυβερνήσεις και σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου».

Οι ανταποκριτές ρώτησαν την Επιτροπή αν, μετά και την ολοκλήρωση της αποστολής της στην Ελλάδα για την προετοιμασία της έκθεσης για το Κράτος Δικαίου του 2026 (3–6 Μαρτίου), σκοπεύει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις από την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με το θέμα.

Απαντώντας, εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι η Κομισιόν είναι ενήμερη για την απόφαση του εθνικού δικαστηρίου, η οποία ακολούθησε της διεξοδικής έρευνας της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τόνισε επίσης ότι η θέση της Επιτροπής είναι «πολύ σαφής»: «Κάθε προσπάθεια παράνομης πρόσβασης σε δεδομένα πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων, είναι απαράδεκτη», είπε.

Ο ίδιος παρέπεμψε επίσης στη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, τον European Media Freedom Act, ο οποίος προβλέπει συγκεκριμένες εγγυήσεις κατά της χρήσης λογισμικών κατασκοπείας σε βάρος δημοσιογράφων και των οικογενειών τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ερώτηση αν η συγκεκριμένη υπόθεση θα συμπεριληφθεί στην επόμενη έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου, ο εκπρόσωπος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, λέγοντας ότι δεν μπορεί να προδικάσει το περιεχόμενο της έκθεσης. Όπως σημείωσε, η έκθεση για το Κράτος Δικαίου δημοσιεύεται συνήθως στα μέσα του έτους και μέχρι τότε δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.