Η παρουσιάστρια για πρώτη φορά απαντά για όσα ακούγονται.

Η Ελένη Μενεγάκη απάντησε μέσα από το προφίλ της στο Instagram στα σενάρια χωρισμού που τη θέλουν να περνά κρίση στη σχέση της με τον Ματέο Παντζόπουλο και τα οποία κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες.

Η φημολογία ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες από δημοσιεύματα περιοδικών και χθες αποτέλεσε θέμα συζήτησης σε όλες τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές.

Η παρουσιάστρια, η οποία δεν συνηθίζει να σχολιάζει δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική της ζωή, προχώρησε σήμερα για πρώτη φορά σε σχετική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Μέσα από αυτήν διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες περί χωρισμού, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι επιφυλάσσεται να κινηθεί νομικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και πληροφορίες που αφορούν στην προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα. Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο. Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ. Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα».