Η ηθοποιός μίλησε για το πώς αντιμετώπισε την κατάθλιψη την οποία περνούσε ο πρώην σύζυγός της.

Στην μάχη με την κατάθλιψη, του πρώην συζύγου της, Μπρούνο Τσιρίλο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Έλενα Ασημακοπούλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε διαδικτυακή εκπομπή.

Η ίδια δεν έκρυψε τη συγίνησή της μιλώντας για εκείνον, ενώ εξομολογήθηκε πως έχει ενοχές που δεν κατάλαβε εγκαίρως τι πέρασε. «Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις τι περνάει ο ίδιος. Τώρα στο λέω και συγκινούμαι αλλά έτσι είναι. Εγώ άργησα πάρα πολύ να το καταλάβω. Θα σου πω πολύ λίγα πράγματα γιατί δε θέλω να συζητάω για τον ίδιο.Δε θέλω να λέω κάτι που αφορά τον ίδιο, αν θέλει θα το πει ο ίδιος. Εγώ θα σου πω από τη δική μου τη μεριά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, σε έναν βαθμό που πολλές φορές έχω κάνει κι εγώ πάρα πολλά λάθη γιατί δεν καταλάβαινα πώς περνάει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω πως να στα πω. Έχω τρομερές ενοχές».

Σε άλλο σημείο εξομολογήθηκε πως δεν πρόκειται να βρει άλλον έρωτα σαν εκείνο που έζησαν και συνεχίζει να τον αγαπάει.

