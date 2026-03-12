Στην επιστολή του ο Κ. Πιερρακάκης επισημαίνει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη προκαλέσει πρωτοφανή μεταβλητότητα στις ενεργειακές αγορές, δημιουργώντας σημαντικούς κινδύνους για τις οικονομικές προοπτικές της ευρωζώνης.

Οι διεθνείς αγορές ενέργειας παραμένουν σε καθεστώς έντονης αστάθειας, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά παρά τις πρωτοφανείς παρεμβάσεις για αύξηση της προσφοράς. Η τιμή του Μπρεντ ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά τη συμφωνία για απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών-μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να διαθέσουν επιπλέον 172 εκατομμύρια βαρέλια από το Strategic Petroleum Reserve.

Η ενεργειακή αβεβαιότητα συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και τη συμμαχία ΗΠΑ–Ισραήλ δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου, ιδιαίτερα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Το κλίμα αυτό επηρεάζει και τις διεθνείς αγορές, με τα χρηματιστήρια της Ασίας να καταγράφουν απώλειες και τα προθεσμιακά συμβόλαια σε Ευρώπη και ΗΠΑ να προμηνύουν πτωτικό άνοιγμα.

Στη βάση αυτών των εξελίξεων και της αυξημένης αβεβαιότητας στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ενόψει της Συνόδου Κορυφής για το ευρώ στις 19 Μαρτίου, παρουσιάζοντας τις βασικές προτεραιότητες της ευρωζώνης.

Στην επιστολή του επισημαίνει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη προκαλέσει πρωτοφανή μεταβλητότητα στις ενεργειακές αγορές, δημιουργώντας σημαντικούς κινδύνους για τις οικονομικές προοπτικές της ευρωζώνης. Όπως τονίζει, το Eurogroup παρακολουθεί στενά την κατάσταση και είναι έτοιμο να συντονίσει κατάλληλες αντιδράσεις μεταξύ των κρατών-μελών εφόσον χρειαστεί.

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, ο Πιερρακάκης σημειώνει ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας της ευρωζώνης παραμένουν ισχυρά, με την ανεργία σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και τον πληθωρισμό κοντά στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ωστόσο προειδοποιεί ότι η γεωπολιτική ένταση, οι εμπορικές προστριβές και οι διαρθρωτικές προκλήσεις – όπως η χαμηλή παραγωγικότητα και η γήρανση του πληθυσμού – εξακολουθούν να επηρεάζουν την αναπτυξιακή δυναμική της Ευρώπης.

Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του ευρώ, επιτάχυνσης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και προετοιμασίας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος για την ψηφιακή εποχή, με ιδιαίτερη αναφορά στο ψηφιακό ευρώ και στις τεχνολογίες ψηφιακών χρηματοοικονομικών υποδομών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημοσιονομική βιωσιμότητα και στην ανάγκη συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών-μελών, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών ενώ ταυτόχρονα θα στηρίζονται στρατηγικές προτεραιότητες όπως η άμυνα, η ενεργειακή μετάβαση και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή, σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωζώνης, η εμβάθυνση της οικονομικής ολοκλήρωσης και η συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ανάπτυξης.