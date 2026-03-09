Η Ευρώπη παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιδράσει συντονισμένα εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, δήλωσε ο κ.Πιερρακάκης.

Με βασική προτεραιότητα την προστασία των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και τη διατήρηση της σταθερότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, προσήλθε στη συνεδρίαση του Eurogroup ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του οργάνου, Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιδράσει συντονισμένα εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

«Προεδρεύω σήμερα της συνεδρίασης του Eurogroup σε μια στιγμή αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια νέα και επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι σκέψεις της Ευρώπης στρέφονται πρωτίστως στους ανθρώπους που πλήττονται άμεσα από τη σύγκρουση στην περιοχή.

Παράλληλα σημείωσε ότι η κρίση έχει ήδη σημαντικές επιπτώσεις στη διεθνή πολιτική οικονομία, με τις αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας. Όπως επισήμανε, πέρα από την ενέργεια, σημαντικές επιδράσεις καταγράφονται και σε άλλες οικονομικές μεταβλητές, γεγονός που απαιτεί στενή παρακολούθηση και συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν προσεκτικά τις επιπτώσεις στην περιοχή, καθώς ο συνολικός αντίκτυπος ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικός για την παγκόσμια οικονομία.

Ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη στήριξη των επιχειρήσεων και στην προστασία των πολιτών από αυξήσεις στις τιμές, επισημαίνοντας πως «η λέξη-κλειδί είναι η αγοραστική δυνατότητα των νοικοκυριών». Παράλληλα τόνισε ότι οι συνέπειες της κρίσης μπορεί να εμφανιστούν όχι μόνο μέσω της ενέργειας, αλλά και μέσω άλλων παραγόντων, όπως το κόστος των λιπασμάτων, οι αερομεταφορές ή ακόμη και οι συνθήκες χρηματοδότησης στην οικονομία.

Σε ερώτηση για τα πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η συζήτηση για την ενεργειακή πολιτική είχε ήδη προγραμματιστεί πριν από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με βασικά ζητήματα τη διασυνδεσιμότητα των κρατών-μελών και τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Όπως σημείωσε, η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση της κρίσης και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

«Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση μέτρων. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η κρίση τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει ήδη ένα σύνολο εργαλείων που είχε αναπτυχθεί το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Διαθέτουμε μια “εργαλειοθήκη” από τότε, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να επικαιροποιηθούν ώστε να ανταποκριθούν στις σημερινές συνθήκες.

Αναφορικά με τη συζήτηση στους G7 για πιθανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου προκειμένου να περιοριστούν οι τιμές ενέργειας, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι θα εκδοθεί σχετικό ανακοινωθέν, σημειώνοντας πως υπάρχει κοινό πνεύμα συντονισμένης αντίδρασης μεταξύ των χωρών.

«Κατανοούμε πλήρως ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τον ενεργειακό εφοδιασμό και ότι χρειάζεται να δράσουμε με συντονισμένο και συγκροτημένο τρόπο», τόνισε. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το βασικό μήνυμα για την Ευρώπη είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της, με έμφαση τόσο στην ανθεκτικότητα όσο και στην ανάπτυξη.