Το μέγεθος του πλήγματος εστιάζεται κυρίως στα παλαιά πέτρινα σπίτια, πολλά από τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των μηχανικών, αναμένεται να χαρακτηριστούν επίσημα ως μη κατοικήσιμα.

Ο ισχυρός σεισμός των 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 8 Μαρτίου στην Ήπειρο άφησε πίσω του εκτεταμένες ζημιές στη Δωδώνη. Οι πρώτες επίσημες αυτοψίες δείχνουν ότι πάνω από 140 κτίρια υπέστησαν σοβαρά προβλήματα, με κατοικίες, σχολεία και ιερούς ναούς να επηρεάζονται σύμφωνα με το epiruspost.gr. Τα παλαιά πέτρινα σπίτια επλήγησαν περισσότερο, ενώ αρκετά αναμένεται να χαρακτηριστούν μη κατοικήσιμα.

Στην πλειονότητά τους πρόκειται για κατοικίες, ωστόσο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται σε Ιερούς Ναούς και σχολεία της περιοχής τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως από συλλόγους καθώς έχουν κλείσει εδώ και χρόνια.

Στην Ψήνα περισσότερα από τα μισά σπίτια και η κεντρική εκκλησία κατεστραμμένα. Στο Σενίκο καταγράφονται σε όλους τους οικισμούς. Εκτεταμένες ρωγμές και στατικά προβλήματα σε δεκάδες κτίρια έχουν εντοπιστεί στα χωριά Άγιος Νικόλαος, Κερασέα, Πολύγυρος, Δραγοψάς.

Στην περιοχή επιχειρούν κλιμάκια του Δήμου Δωδώνης και από ΤΕΕ Ηπείρου, για την ασφαλή αξιολόγηση των κτιρίων και την προστασία των κατοίκων. Οι αρχές προετοιμάζονται για τη διαδικασία αποζημιώσεων και αποκατάστασης, ενώ η μετασεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται, διατηρώντας υψηλή την αγωνία των κατοίκων.

Εικόνες καταστροφής από την Ψήνα Δωδώνης

Η ανάρτηση του Περιφερειάρχη κ. Καχριμάνη

