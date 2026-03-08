«Δέκα ημέρες μετασεισμούς», προβλέπει ο Ευθύμιος Λέκκας.

Μεγάλη σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους της Θεσπρωτίας τα ξημερώματα της Κυριακής (08.03.2026) και έκτοτε σημειώνονται συνεχώς μετασεισμοί.

Οι ζημιές σε σπίτια, σχολεία και εκκλησίε είναι εκτεταμμένες, την ώρα που σημειώνονται συνεχείς κατολισθήσεις και γίνονται προσπάθειες να επανέλθει το ρεύμα σε οικισμούς που μετά τον σεισμό αντιμετωπίζουν ζήτημα με την ηλεκτροδότηση. Υπενθυμίζεται ότι από τον ισχυρό σεισμό προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτι στην ευρύτερη περιοχή Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Κλειστά σχολεία

Κλειστά θα είναι αύριο Δευτέρα (09.03.2026) όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Ιωαννιτών και του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Στον Δήμο Σουλίου θα λειτουργήσουν κανονικά τα περισσότερα σχολεία, ωστόσο κλειστά θα παραμείνουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο Παραμυθιάς, καθώς λόγω του μεγέθους των εγκαταστάσεων δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι έλεγχοι και θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα από μηχανικούς του Δήμου, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Ο Δήμος Φιλιατών ενημερώνει ότι λόγω της μετασεισμικής δραστηριότητας, αύριο Δευτέρα 9/3/2026 το Δημοτικό Σχολείο Λεπτοκαρυάς θα παραμείνει κλειστό για προληπτικούς λόγους. Επίσης οι μαθητές των σχολείων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης, Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φιλιατών, θα παραμείνουν στον προαύλιο χώρο των σχολείων κατά την πρώτη πρωινή ώρα, ώστε τα σχολικά κτήρια να ελεγχθούν από τις τεχνικές υπηρεσίες.

Ζημιές σε παλιά σπίτια και πτώσεις βράχων στην Εγνατία Οδό

Ήδη έχει γίνει μια πρώτη καταγραφή με ζημιές σε σπίτια, στο χωριό Πολύδροσο Σουλίου το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο επίκεντρο του ισχυρού σεισμού. Από τα 10 σπίτια που έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής τα 7 έχουν υποστεί ζημιές με εμφανείς ρωγμές στους τοίχους ενώ τα τρία θεωρείται ότι θα κριθούν μη κατοικήσιμα.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σουλίου Θανάση Ντάνη, τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι αναστατωμένοι, καθώς συνεχίζονται οι μετασεισμοί, με τελευταίο έναν στα 3,7 Ρίχτερ στις 17:02.

Επίσης, αναφέρθηκαν πτώσεις βράχων στην Εγνατία Οδό στο τμήμα προς Ηγουμενίτσα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες για την αποκατάσταση και την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Το επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας εντοπίζεται στις περιοχές Κουρέντα και Λεπτοκαρυά Φιλιατών, ενώ μικρές ζημιές έχουν αναφερθεί σε ορισμένα σημεία της ευρύτερης περιοχής.

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η Πολιτική Προστασία Ηπείρου, με τον υπεύθυνο Δημήτρη Μαυρογιώργο και το προσωπικό να επιχειρούν από το γραφείο επιχειρήσεων, παρακολουθώντας την κατάσταση και συντονίζοντας τις απαραίτητες ενέργειες.

Ο πρόεδρος του Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, τόνισε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου, λέγοντας πως οι μετασεισμοί για τις επόμενες δέκα ημέρες είναι πιθανοί.

