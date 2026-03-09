Την φρεγάτα «Κίμων» επισκέφθηκαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης.

Τη ναυαρχίδα του Πολεμικού Ναυτικού, τη φρεγάτα «Κίμων» επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, οι οποίοι συνομίλησαν με μέλη του πληρώματος και ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της επιχείρησης.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω και να πω δημόσια ότι με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, με την παρουσία σας στην Κύπρο, γράφετε ιστορία. Ο κυπριακός λαός, η επίσημη πολιτεία, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ για να προστατέψετε την Κυπριακή Δημοκρατία», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο πρωθυπουργός στην συνέχεια απάντησε ότι «το καθήκον μας κάνουμε, αγαπητέ μου Νίκο, να προστατεύσουμε την Κύπρο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Να ευχαριστήσω και εγώ και πάλι τα πληρώματα των δύο φρεγατών μας για την προθυμία με την οποία αγκάλιασαν αυτή τη σημαντική αποστολή, για την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgydxwdsgkip?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δείτε φωτογραφίες από τη φρεγάτα «Κίμων»