Ο παρουσιαστής μίλησε για ένα πολύ γνωστό ζευγάρι που περνάει κρίση στο γάμο του.

Τις τελευταίες ώρες έντονη φημολογία κυκλοφορεί γύρω από γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για πιθανό χωρισμό ύστερα από πολλά χρόνια έγγαμου βίου.

Το θέμα σχολιάστηκε το πρωί της Πέμπτης και στην εκπομπή του Γιώργος Λιάγκας στον ANT1. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στις φήμες που διακινούνται στο διαδίκτυο, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει ποιο είναι το ζευγάρι στο οποίο αναφέρονται τα δημοσιεύματα.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz, μια ιδιαίτερα δημοφιλή γυναίκα που είναι παντρεμένη εδώ και πολλά χρόνια. Σύμφωνα με όσα ακούγονται, κάποιοι κάνουν λόγο ακόμη και για «τον χωρισμό της εικοσαετίας», αν τελικά επιβεβαιωθεί ότι το ζευγάρι έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους.

Ο παρουσιαστής μοιράστηκε μάλιστα και μια προσωπική του εμπειρία, λέγοντας ότι πριν από δύο με τρεις μήνες είχε δει το ζευγάρι να δειπνεί μαζί και να δείχνει ιδιαίτερα αγαπημένο. Όπως ανέφερε, η εικόνα που είχε τότε ήταν ενός ζευγαριού που «έσταζε μέλι» όταν κοιτούσε ο ένας τον άλλον, γεγονός που κάνει ακόμη πιο απρόσμενες τις φήμες που κυκλοφορούν.

Παρά τα όσα ακούγονται, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τον φερόμενο χωρισμό και ότι ενδέχεται να πρόκειται απλώς για ανεπιβεβαίωτη φημολογία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh0nzlw64hkx?integrationId=40599y14juihe6ly}