Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία δημοπρασιών οχημάτων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη δυνατότητα πληρέστερης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.

Πλέον, στις ανακοινώσεις των δημοπρασιών περιλαμβάνονται φωτογραφίες των οχημάτων που πρόκειται να εκποιηθούν, ώστε οι υποψήφιοι πλειοδότες να μπορούν να σχηματίζουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση και τα βασικά χαρακτηριστικά τους πριν συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Παράλληλα, στις περισσότερες περιπτώσεις και όπου αυτό είναι εφικτό, θα αναγράφεται και ο αριθμός των χιλιομέτρων κάθε οχήματος. Οι πληροφορίες αυτές, μαζί με το φωτογραφικό υλικό, δημοσιεύονται ήδη στις ανακοινώσεις δημοπρασιών που αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, στην ενότητα «Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση» και ειδικότερα στο πεδίο «Δημοπρασίες».

Όσον αφορά στη συμμετοχή, τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις δημοπρασίες πώλησης οχημάτων προς κυκλοφορία μόνο αυτοπροσώπως. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, εφόσον πρόκειται για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος έως και δεύτερου βαθμού, με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 θεωρημένης από δημόσια αρχή. Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους ή μέσω πληρεξουσίου που έχει οριστεί από συμβολαιογράφο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης σε ισχύ, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή άδεια παραμονής, ενώ πρέπει να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ, την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους.

Η εγγύηση συμμετοχής για τα επιβατικά οχήματα προς κυκλοφορία ορίζεται στα 300 ευρώ και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία. Οι προσφορές πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και μεταξύ τους τουλάχιστον κατά 50 ευρώ για τα οχήματα και κατά 20 ευρώ για τα δίκυκλα. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το εύρος των προσφορών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας, ο τελευταίος πλειοδότης καλείται να υπογράψει το πρακτικό ανακήρυξης και να καταβάλει προκαταβολή ίση με το 20% της τελικής τιμής, είτε με τραπεζική επιταγή είτε με χρήση κάρτας πληρωμής. Το υπόλοιπο 80% του ποσού πρέπει να εξοφληθεί εφάπαξ εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων.

Τα οχήματα που δημοπρατούνται είναι μεταχειρισμένα και ενδέχεται να φέρουν φθορές, ζημιές ή ελλείψεις, ενώ πιθανόν να απαιτούν επισκευές πριν τεθούν σε κυκλοφορία. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να τα εξετάσουν πριν από τη δημοπρασία, ακόμη και με τη βοήθεια τεχνικού συμβούλου της επιλογής τους, χωρίς όμως τη χρήση εργαλείων ή τη θέση του οχήματος σε λειτουργία.

Το έτος κατασκευής, τα κυβικά και ο αριθμός χιλιομέτρων βασίζονται σε εξωτερικές ενδείξεις και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα, με την υπηρεσία να μην φέρει ευθύνη για τυχόν κρυμμένα ελαττώματα. Τα οχήματα πωλούνται στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται κατά την ημέρα της δημοπρασίας.