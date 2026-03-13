Οι δηλώσεις της Ιωάννας Τούνη στο «Πρωινό» και η ανάρτηση – καρφί.

Στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» παραχώρησε δηλώσεις η Ιωάννα Τούνη, με τον δημοσιογράφο να την συναντά χθές στο αεροδρόμιο, όταν πήγε να πάρει τον γιο της, Πάρη, προκειμένου να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου, η γνωστή influencer, έκανε σαφές πως δεν είναι έγκυος, απαντώντας στις φήμες που δημιουργήθηκαν μετά από τη δημοσίευσή της στο ιατρείο του γυναικολόγου της:

«Ο Χριστός και η Παναγία, όχι δεν είμαι έγκυος. Παιδιά, ένα τεστ ΠΑΠ έκανα και γενικά κορίτσια να ελέγχεστε. Κάθε χρόνο να κάνετε τεστ ΠΑΠ, να υπάρχει ενημέρωση γιατί είναι για την υγεία μας. Ήρθα να πάρω το μωρό μου οπότε πρέπει να κάνω γρήγορα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1j1pmfbleh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το απόγευμα της ίδια μέρας η ίδια, έκανε αναδημοσίευση το στιγμιότυπο της εκπομπής όπου απεικονίζεται να μιλά, δείχνοντας ιδιαίτερα ενοχλημένη για τα όσα ειπώθηκαν στο πάνελ της εκπομπής μετά την προβολή των δηλώσεών της.

«Κλασικά χθες που πήγα να πάρω Παρούλη εμφανίστηκε δημοσιογράφος να περιμένει δήλωση. Δεν μιλάς – είσαι αγενής! Κάνεις δήλωση, πάλι βρίσκουν τρόπο να σε κράξουν στο πάνελ και να υπονομεύσουν την προσωπικότητά σου», σημείωσε η influencer στην ανάρτησή της.