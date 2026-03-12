Η ανακοίνωση του Χρήστου Δάντη για τη διακοπή των εμφανίσεών του.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Μαρτίου, ο Χρήστος Δάντης, προχώρησε σε μία διαφορετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανακοινώνοντας την διακοπή των προγραμματισμένων εμφανίσεών του.

Όπως εξήγησε η απόφασή του προκύπτει από την παρατεταμένη ανάρρωση που χρειάζεται ύστερα από τον τραυματισμό και το χειρουργείο στο χέρι.

Στο μήνυμά του, σημείωσε πως πρόκειται για μία απόφαση που πάρθηκε ύστερα από την παρότρυνση των ιατρών, ενώ έδωσε ραντεβού με τους θαυμαστές του για τέλη Απριλίου.

Στην ανάρτηση έγραψε χαρακτηριστικά: «Φίλοι μου, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και την αγάπη που μου στέλνετε αυτές τις μέρες. Δυστυχώς η αποκατάσταση του χεριού μου θα πάρει περισσότερο χρόνο από όσο υπολογίζαμε. Το κάταγμα ήταν πολύ σοβαρό και το χειρουργείο ακόμη πιο απαιτητικό, οπότε οι γιατροί μου συνέστησαν να μείνω εκτός εμφανίσεων για λίγο διάστημα. Για τον λόγο αυτό διακόπτω τις συναυλίες μου για περίπου ενάμιση μήνα. Θα τα ξαναπούμε τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου, πιο δυνατοί. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την υπομονή, την κατανόηση και τις όμορφες ευχές. Ανυπομονώ να τα πούμε από κοντά πολύ σύντομα».