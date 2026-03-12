Αλλαγές στο ΟΡΕΝ. Στο επίκεντρο η εκπομπή του Θανάση Πάτρα και το «Real View».

Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΟΡΕΝ, αποφάσισε να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στην ροή του προγράμματός του με τις εκπομπές «Ώρα για ψυχαγωγία» και το «Real View» να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα» η βραδινή εκπομπή των τεσσάρων γυναικών, μεταφέρεται στη μεσημεριανή ζώνη, ενώ ο Θανάσης Πάτρας και οι συνεργάτες του, θα δίνουν το «παρών» κάθε Κυριακή.

Μέσα από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου προβλήθηκε και η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού η οποία αναφέρει:

«Το πολυσυζητημένο Real View με το αιχμηρό σχόλιο και τις ανατρεπτικές απόψεις, θα μεταδίδεται στις 14:15 κάθε μεσημέρι, από την Δευτέρα έως την Παρασκευή. Και από το βράδυ της Κυριακής 22 Μαρτίου στις 19:50 και κάθε Κυριακή, ο Θανάσης Πάτρας, παρέα με την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν, μας ψυχαγωγούν… Κυριακάτικα στο πιο αντισυμβατικό early night show της ελληνικής τηλεόρασης με χιούμορ, παιχνίδια, νοσταλγία αλλά και καλεσμένους έκπληξη σε ένα οικογενειακό πρωτότυπο τρίωρο με ψυχαγωγία Κυριακάτικα».

Ο Θανάσης Πάτρας, μέσα από τις δηλώσεις του επιβεβαίωσε ότι η εκπομπή του πλέον θα προβάλλεται κάθε Κυριακή, ενώ τόνισε πως η εν λόγω αλλαγές δεν μπορούν να θεωρηθούν υποβάθμιση:

«Κάθε Κυριακή από εδώ και πέρα. Δεν θέλαμε Σαββατοκύριακο, αλλά πάλι Κυριακή. Μου ζητήθηκε από το κανάλι να κάνω αυτό το project, τους είπα οκ, η ζωή συνεχίζεται… Θα πάρουμε το ρίσκο, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία της εκπομπής, αλλά το κανάλι είναι κανάλι, θέλει άλλα πράγματα και πάμε να τα κάνουμε με πολλή χαρά και αυταπάρνηση. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που γίνεται αυτή η αλλαγή. Όταν αλλάζει μια διεύθυνση έχει έναν δικό της σχεδιασμό, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να υπηρετεί το πρόγραμμα καλύτερα».

