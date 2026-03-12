Στις 3 και 4 Απριλίου με δύο stages και 25 ονόματα από τη διεθνή και εγχώρια σκηνή.

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής γίνονται ένα εκρηκτικό ηχητικό μείγμα. Το Borderline 2026, το μακροβιότερο μουσικό φεστιβάλ της Στέγης, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Onassis Ready: δύο ημέρες, δύο stages, με 25 ονόματα από τη διεθνή και εγχώρια σκηνή στο industrial σκηνικό του «εργοστασίου εμπειριών» της Στέγης στην περιοχή του Ρέντη.



Συμμετέχουν: Jeff Mills – The Sabres of Paradise – J Spaceman & John Coxon – Ben UFO – aya w/ MFO – Poor J'Darr b2b pink.wav – Takkak Takkak – POLYXENE – Sofia Stergiou – DJ NOT I – Afrorack – mint ++ – Chris OD – Panos Alexiadis – newt – Victory Collapse – Kevin Peter He feat. Savvas Metaxas – Lucia Nijdam / Margarita Maximova / Artun Alaska Arasli – IO – Black Athena.



Δεκαπέντε χρόνια μετά την πρώτη του εκδοχή, το Borderline 2026 της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια του τι μπορεί να είναι ένα φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής: το πώς ακούγεται, πώς βιώνεται και πώς καταλαμβάνει τον χώρο και το σώμα. Στις 3 και 4 Απριλίου, το Onassis Ready μετατρέπει την Αθήνα σε ένα πυκνό πεδίο ήχου. Είστε έτοιμοι;



Ο θρύλος της τέκνο Jeff Mills συναντά τη 90s κληρονομιά των The Sabres of Paradise, τον J Spaceman από τους Spiritualized και τους Spacemen 3, τον Ben UFO, έναν από τους πιο επιδραστικούς DJs της σύγχρονης βρετανικής ηλεκτρονικής μουσικής και το νέο πρότζεκτ, Takkak Takkak, του Ινδονήσιου συνθέτη J. ‘Mo’ong’ Santoso Pribadi και του DJ Scotch Rollex με εύθραυστες πολυρυθμίες και drones.



Το Borderline 2026 μας μεταφέρει σε ένα παράλληλο σύμπαν και μας καλεί να χαθούμε κάπου ανάμεσα στα stages, τον ρυθμό και τα φώτα. Από το φετινό lineup, όμως, δεν θα λείπουν και οι απρόσμενες συναντήσεις, καθώς φέτος τον Απρίλιο το Borderline θα βρεθεί στον πυρήνα του STAGES A/LIVE με live κινηματογράφηση της ανεξάντλητης ψυχεδέλειας του J Spaceman (aka Jason Pierce, από τους Spiritualized και τους Spacemen 3 στο πρότζεκτ που παρουσίασαν για πρώτη φορά στο Barbican Gallery δέκα χρόνια πριν.



Ένα live soundtrack με ταυτόχρονη προβολή της ταινίας «Stranded in Canton» του William Eggleston. Ένα ακόμη παράλληλο πρότζεκτ του φεστιβάλ θα είναι και η οπτικοακουστική περφόρμανς του 25AV, που δημιουργήθηκε ειδικά για το Borderline 2026.



Οι καταξιωμένοι και ανερχόμενοι διεθνείς καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής συναντούν την πολυτάλαντη και πολυδιάστατη δημιουργικότητα της αθηναϊκής πειραματικής σκηνής και των βασικών εκπροσώπων της club κουλτούρας της. Η aya, μέσα από την «genre-crushing» πειραματική μουσική της, φέρνει στο προσκήνιο την επίδραση της εμπειρίας και της μνήμης στο σώμα, καθώς επικεντρώνεται σε θέματα ταυτότητας, εθισμού και αποσύνδεσης. Ο Afrorack παρουσιάζει το πρώτο DIY modular soundsystem της Ουγκάντας μέσα από εκστατικούς ήχους. Το lineup περιλαμβάνει επίσης, από τον electro-acoustic ήχο του Πάνου Αλεξιάδη, τις ηχογραφήσεις πεδίου και το synth του Σάββα Μεταξά (σε συνεργασία με τον Kevin Peter He του Onassis ONX), το house, disco και indie-dance του mint++, τις eclectic επιλογές του Chris OD, τους Victory Collapse, που είναι ένα από τα σημαντικότερα σχήματα της αθηναϊκής post-punk και indie rock σκηνής, μέχρι το «golden boy» του εγχώριου clubbing, Poor J’Darr, μαζί με την techno, jungle, footwork και experimental club της παραγωγού του STEGI.RADIO, pink.wav, τη Σοφία Στεργίου με τα blended jerky beats της, τους Black Athena, την IO, την POLYXENE και τον DJ NOT I.

Επιμελητικό σημείωμα



Το Borderline 2026 φαντάζεται την πορεία της πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από τα τέλη του περασμένου αιώνα μέχρι σήμερα ως έναν ωκεανό ήχων, μια απέραντη ρευστή μάζα όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι αλληλένδετα, όπου η κληρονομιά συνυπάρχει με την αιχμή της πρωτοπορίας.



Συγκεντρώνοντας καλλιτέχνες από διαφορετικές εποχές, σκηνές και είδη, το Borderline προσκαλεί το κοινό να βυθιστεί σε αυτόν τον ωκεανό και να ανακαλύψει τη διαρκώς πάλλουσα δύναμη των ονομάτων που καθόρισαν και διαμόρφωσαν την ηλεκτρονική μουσική όπως τη γνωρίζουμε, μαζί με τη σύγχρονη avant-garde, την αιχμή του δόρατος που έχει να μας προσφέρει σήμερα η πειραματική μουσική.

Συντελεστές



Artistic Direction: Voltnoi & Quetempo (καλλιτεχνικοί διευθυντές του STEGI.RADIO), Άκης Χοντάσης

Set Design Concept: Voltnoi Brege & Άκης Χοντάσης

Set Design: Όλγα Μπρούμα

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βαγγέλης Μούντριχας, Παύλος Παππάς

Επικεφαλής Παραγωγής: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Άκης Χοντάσης

Εκτέλεση Παραγωγής: Δανάη Γιαννακοπούλου, Ιουλία Σταμούλη

Τεχνικός Διευθυντής: Αντώνης Κόκκορης

Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Ντόβας

Radio Manager (STEGI.RADIO): Νίκη Γεωργίου

Content Editor (STEGI.RADIO): Γιάννης Γαλιάτσος

Radio Broadcasting-Ηχογράφηση: Fabrika - Στέφανος Κωνσταντινίδης

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Μέρος του Borderline 2026 υλοποιείται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκού προγράμματος 25AV, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόγραμμα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρασκευή 3 Απριλίου | Line-up



GROUND LEVEL

20:00—20:50 | Newt

21:00—22:00 | J Spaceman & John Coxon - “Music for William Eggleston’s ‘Stranded in Canton’”

22:15—23:00 | Victory Collapse

23:00—01:00 | Chris OD

01:00—03:00 | mint + +

BASEMENT

20.30 - 21.30 | DJ NOT I

21.30 - 22.30 | Afrorack

22.45 - 23.45 | aya w/ MFO

00:00—01:00 | Poor J'Darr b2b pink.wav

01:00—03:00 | Ben UFO

Σάββατο 4 Απριλίου | Line-up



GROUND LEVEL

20:00—20:45 | Kevin Peter He feat. Σάββας Μεταξάς

21:00—21:40 | Πάνος Αλεξιάδης

22:00—22:45 | Lucia Nijdam / Margarita Maximova / Artun Alaska Arasli

23:00—01:00 | IO

01:00—03:00 | Σοφία Στεργίου

BASEMENT

20:30—21:45 | Black Athena

21:45—22:45 | The Sabres οf Paradise

23:00—23:55 | Takkak Takkak

00:00—01:00 | POLYXENE

01:00—03:00 | Jeff Mills

Παρασκευή 3 Απριλίου



Η πρώτη ημέρα του Borderline 2026 παρουσιάζει ένα μείγμα από club, post-punk και indie rock, πρωτοποριακή ηλεκτρονική μουσική και ψυχεδελικούς ήχους.

Στο Basement, ο Ben UFO, ο εμβληματικός ιδρυτής της Hessle Audio και πρωτοπόρος της bass μουσικής, φέρνει για πρώτη φορά στην Αθήνα το ανυπέρβλητο ύφος του, ενώ η aya μας μεταφέρει στο δικό της σύμπαν μέσα από το ωμό, ηλεκτρισμένο και εμποτισμένο στο πανκ οπτικοακουστικό live show της. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος παραγωγός Afrorack από την Ουγκάντα παρουσιάζει το σαγηνευτικό DIY modular synth setup του, οι Poor J’Darr b2b pink.wav φέρνουν μια τσάντα γεμάτη εκρηκτικές προτάσεις ώστε να ανακαλύψουμε κάθε σημείο του dancefloor, ενώ ο DJ NOT I του STEGI.RADIO ανοίγει τη βραδιά με ατμοσφαιρικούς downtempo ήχους.

Στο Ground Level, ο J Spaceman, ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Spiritualized και Spacemen 3, παρουσιάζει τον χαρακτηριστικό ψυχεδελικό ήχο του στο αθηναϊκό κοινό, σε μια περφόρμανς με live κινηματογράφηση σε συνεργασία με το Stages A/LIVE. Οι Victory Collapse, που αποτελούν την πιο δυναμική φωνή της αθηναϊκής new wave/νεοψυχεδελικής σκηνής, εκτοξεύουν τους αιχμηρούς ρυθμούς τους, ενώ οι mint++ και Chris OD αναλαμβάνουν το «σβήσιμο» της βραδιάς στο Ground Level, με εκλεκτικές, leftfield επιλογές.

Σάββατο 4 Απριλίου



Η δεύτερη ημέρα του Borderline 2026 έρχεται ως ένα καλειδοσκόπιο του παρελθόντος και του μέλλοντος της ηλεκτρονικής μουσικής. Δύο stages γεμάτα ένταση, ρυθμό και εκρηκτικές περφόρμανς.

Στο Basement, ο Jeff Mills μας μεταφέρει καλύτερα από όλους την ιστορία της techno μουσικής, παρουσιάζοντας ένα θέαμα αξεπέραστης εμπειρίας και δεξιοτεχνίας, ενώ οι The Sabres of Paradise, το συγκρότημα του Andrew Weatherall, χαράσσουν την ευθεία γραμμή που συνδέει τους πρωτοποριακούς ήχους των 90s με το σήμερα. Οι Takkak Takkak, το νέο πρότζεκτ του DJ Scotch Rolex, παρουσιάζουν ένα μεθυστικό μείγμα από drones και πολυρυθμίες και η POLYXENE, resident του STEGI.RADIO, φέρνει τον χαρακτηριστικό, φουτουριστικό bass ήχο της on stage. Το Basement ξεκινά με τους πιο επιδραστικούς DJs της αθηναϊκής σκηνής, Black Athena.

Το Ground Level φιλοξενεί τον Πάνο Αλεξιάδη, μια από τις πιο αινιγματικές και ενδιαφέρουσες προσωπικότητες της πειραματικής underground σκηνής της Αθήνας, καθώς και μια μοναδική μουσική περφόρμανς από τον Σάββα Μεταξά και τον Onassis ONX Fellow, Kevin Peter He. Το πρότζεκτ 25AV παρουσιάζει μια οπτικοακουστική περφόρμανς ειδικά σχεδιασμένη για τη φετινή διοργάνωση του Borderline και οι residents του STEGI.RADIO, IO και Σοφία Στεργίου, κλείνουν τη βραδιά με ρευστούς, ρυθμικούς ηλεκτρονικούς ήχους.

Onassis Ready: Μετά τη διεθνή επιτυχία της φωτογραφικής έκθεσης του Juergen Teller, you are invited, έρχεται το Borderline Festival 2026. Γνωρίστε τον νέο χώρο της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στην καρδιά του Ρέντη.

Ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών έχει μεταμορφωθεί σε κάτι καινούριο: το Onassis Ready.

Είναι ένας αυθεντικός, γενναιόδωρος χώρος στον οποίο οι καλλιτέχνες καλούνται να ονειρευτούν, να κάνουν πρόβες και να ρισκάρουν. Εκτεινόμενο σε 3.760 τετραγωνικά μέτρα, αποτελεί τον πιο πρόσφατο δημιουργικό κόμβο στο διαρκώς διευρυνόμενο οικοσύστημα του Ιδρύματος Ωνάση.

Το Onassis Ready δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ένας χώρος που αφουγκράζεται, προσαρμόζεται και προσκαλεί, αγκαλιάζοντας ήδη την καλλιτεχνική δημιουργία των Onassis AiR και ONX Fellows και χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στον φυσικό και τον μεταψηφιακό κόσμο. Ένας τόπος όπου η Αθήνα συναντά τη Νέα Υόρκη και τον υπόλοιπο κόσμο, εκεί όπου το μεταψηφιακό τέμνεται με το βαθιά ανθρώπινο.

Από τις 17 Μαΐου έως τις 28 Ιουνίου 2026, το Onassis Ready θα φιλοξενεί την έκθεση “Ongoing” της Tilda Swinton.



Πληροφορίες



Onassis Ready

Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης

Παρασκευή 3 & Σάββατο 4 Απριλίου 2026

20:00 – 03:00

Στο GROUND LEVEL και BASEMENT

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ



Ημερήσιο εισιτήριο—Παρασκευή: 25 €

Ημερήσιο εισιτήριο—Σάββατο: 35 €

Εισιτήριο για το διήμερο: 50 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλοι Στέγης: έκπτωση 20% στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου

Ανεργίας: έκπτωση 30% στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ:10 €

Έναρξη προπώλησης Γενικού Κοινού: 13 Μαρτίου 2026, 17:00

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα γίνει χρήση στροβοσκοπικού φωτισμού (strobe lights).

Φωτογραφιση και βιντεοσκοπηση

Όλες οι εκδηλώσεις βιντεοσκοπούνται και φωτογραφίζονται. Με την αγορά εισιτήριου οι κάτοχοι συναινούν στη βιντεοσκόπηση και φωτογράφισή τους.

Το βιντεοσκοπημένο υλικό θα παραμείνει στο αρχείο της Στέγης και θα διατίθεται από τον διαδικτυακό τόπο, το κανάλι και τις ψηφιακές πλατφόρμες της Στέγης για όλο το διάστημα λειτουργίας τους.

Πρόσβαση στο Onassis Ready με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Με λεωφορείο: Γραμμή 838, Στάσεις: 2η Αγίας Άννης (300 μ.) | Σχολείο 3η Αγίας Άννης (280 μ.)

Με τρόλεϊ: Γραμμή 21, Στάση: Παπαδοπούλου (1,3 χλμ.)

Με μετρό: Γραμμή 3, Σταθμός: Ελαιώνας (2,4 χλμ.)





ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ



Η υπηρεσία digital ticket / print@home είναι διαθέσιμη για τις online αγορές εισιτηρίων. Ανοίξτε το pdf στη smart συσκευή σας ή, εναλλακτικά, αποθηκεύστε το εισιτήριό σας στο android ή IOS wallet σας ή τυπώστε το και μπείτε απευθείας στην αίθουσα.



ΓΡΑΜΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

219 219 1000

Ώρες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου: Δευτέρα-Κυριακή 10:00 – 21:00

ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑμεΑ

2130178036 και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ (Συγγρού 107)

Τα ταμεία της Στέγης λειτουργούν Πέμπτη έως Κυριακή 18:00 – 21:00 και τις ημέρες & ώρες των παραστάσεων

Διαβάστε περισσότερα εδώ



