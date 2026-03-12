Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου θα παραμείνει στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, όπου και κρατείται.

Αύριο, Παρασκευή 13, Μαρτίου αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών η Ελένη Ζαρούλια, προκειμένου να εκδοθεί το φυλακιστήριο μετά την καταδικαστική απόφαση σε βάρος της για την δίκη της Χρυσής Αυγής. Σήμερα θα παραμείνει στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, όπου και κρατείται.

Στη συνέχεια, μετά τη διαδικασία στον εισαγγελέα, αναμένεται να μεταχθεί στις φυλακές Ελαιώνα για την έκτιση της ποινής της. Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου καταδικάστηκε σε κάθειρξη 5 ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση μετά τη ποινή κάθειρξης που της επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh0ue8vmtjzd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ποινή της είναι μειωμένη σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση, καθώς σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια κάθειρξης, χωρίς ωστόσο να της αναγνωριστεί κάποιο ελαφρυντικό. Μετά την έκδοση της απόφασης, η πρώην βουλευτής παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές και κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη μεταγωγή της στη φυλακή, προκειμένου να εκτίσει την ποινή που της επιβλήθηκε.