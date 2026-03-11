Η αντίδραση της Μάγδας Φύσσα μετά την απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

«Παύλο τα καταφέραμε, Παύλο τους νίκησες. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω», είπε εμφανώς συγκινημένη η Μάγδα Φύσσα έξω από το δικαστήριο, μετά την ανακοίνωση της απόφασης στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, σε δεύτερο βαθμό.

Στα χέρια της, η Μάγδα Φύσσα κρατούσε ένα χαρτί που έγραφε: «Παύλο τα καταφέραμε! Τελεσίδικα ναζιστική εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή! Τους ξεφτίλισες».

Δίκη Χρυσής Αυγής: Οι ποινές που επιβλήθηκαν

Στις ίδιες ποινές που τους είχαν επιβληθεί και πρωτοδίκως καταδικάστηκαν ο Νίκος Μιχαλολιάκος και τα υπόλοιπα μέλη της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής. Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας, με την απόφαση του, επικύρωσε την πρωτόδικη καταδίκη του διευθυντηρίου της εγκληματικής οργάνωσης.



Συγκεκριμένα, το δικαστήριο καταδίκασε σε κάθειρξη 13 ετών τον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ την ίδια ποινή επέβαλε και στους Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά, Γιώργο Γερμενή και Ηλία Παναγιώταρο, ενώ σε 10 έτη καταδικάστηκε ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Στον καθ' ομολογία δολοφόνο του Παύλου Φύσσα, Γιώργο Ρουπακιά, επιβλήθηκαν ισόβια και 10 χρόνια. Σε ό,τι αφορά στους βουλευτές που κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η ποινή κυμάνθηκε από 5 έως 7 έτη,

Αναλυτικά οι ποινές που επιβλήθηκαν έχουν ως εξής:

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκισης

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκισης

Αντώνης Γρέγος: 5 έτη φυλάκισης

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξης

Ελένη Ζαρούλια: 5 έτη κάθειρξης

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 έτη κάθειρξης

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κούζηλος: 7 έτη κάθειρξης

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 έτη φυλάκισης

Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος: 5 έτη φυλάκισης

Δολοφονία Παύλου Φύσσα

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ι. Άγγος: 9 έτη

Α. Αναδιώτης: 7 ετη

Γ. Δήμου: 7 έτη

Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

Γ. Πατέλης: 10 έτη

Γ. Σκάλκος: 7 έτη

Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

Αν. Πανταζής: 10 έτη

Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

Μ. Ευγενικός: 6 έτη

Θ. Μαρίας: 6

Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκισης

Ν. Αποστόλου: 7 έτη φυλάκισης

Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκισης

Β. Ποπορη: 6 έτη φυλάκισης

Γ. Τσακανίκας: 5 έτη φυλάκισης

Στη φυλακή οδηγούνται η Ζαρούλια και άλλοι 3 - Παραμένουν Ρουπακιάς, Κασιδιάρης, Λαγός

Στη φυλακή οδηγούνται μετά την καταδίκη τους από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων 4 καταδικασθέντες για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Πρόκειται για τη σύζυγο του Νίκου Μιχαλολιάκου και πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ελένη Ζαρούλια και 3 ακόμη καταδικασθέντες με ποινές κάθειρξης από 5 έως 7 χρόνια. Και στους τέσσερις πρωτοδίκως είχε δοθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση και για αυτό δεν έμειναν ποτέ στη φυλακή.

Μαζί με την Ελένη Ζαρούλια, που καταδικάστηκε σε 5ετη κάθειρξη για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τον δρόμο για τη φυλακή θα πάρουν ο Γιώργος Δήμου στον οποίο επιβλήθηκε 7ετής κάθειρξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος με 7ετή κάθειρξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και ο Γεώργιος Σκάλκος, με 7ετή κάθειρξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Οι 24 από τους συνολικά 42 που καταδικάστηκαν από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, έχουν εκτίσει την ποινή τους και έχουν αποφυλακιστεί με υφ’ όρoν απόλυση.

Στη φυλακή παραμένουν ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς και ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης και ο πρώην ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός.

Σε 11 καταδικασθέντες στους οποίους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης την οποία δεν έχουν εκτίσει, το δικαστήριο είτε τη μετέτρεψε σε χρηματική, είτε τους χορήγησε αναστολή.

ΣΥΡΙΖΑ: «Νίκη της Δημοκρατίας» η απόφαση για τις ποινές στη Χρυσή Αυγή

Ως μια ξεκάθαρη νίκη της δημοκρατίας απέναντι στο μίσος και τον νεοναζισμό χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία την απόφαση του Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την οριστική καταδίκη και φυλάκιση της ηγεσίας της Χρυσή Αυγή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι απορρίφθηκαν όλα τα αιτήματα για ελαφρυντικά των καταδικασθέντων, με αποτέλεσμα η οργάνωση να χαρακτηρίζεται πλέον τελεσίδικα εγκληματική. Επιπλέον, διατηρήθηκε η ποινή των ισοβίων για τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας του Παύλος Φύσσας, Γιώργος Ρουπακιάς. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η απόφαση του Εφετείου δικαιώνει το πάνδημο αίτημα να οδηγηθούν «οι ναζί στη φυλακή».

