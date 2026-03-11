«Όχι» στο αίτημα για μετατροπή ή αναστολή έκτισης των 5 ετών κάθειρξης για τη Χρυσή Αυγή.

Στη φυλακή οδηγούνται μετά την καταδίκη τους από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων 4 καταδικασθέντες για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Πρόκειται για τη σύζυγο του Ν. Μιχαλολιάκου και πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ελένη Ζαρούλια και 3 ακόμη καταδικασθέντες με ποινές κάθειρξης από 5 έως 7 χρόνια. Και στους τέσσερις πρωτοδίκως είχε δοθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση και για αυτό δεν έμειναν ποτέ στη φυλακή.

Μαζί με την Ελένη Ζαρούλια που καταδικάστηκε σε 5ετη κάθειρξη για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το δρόμο για τη φυλακή θα πάρουν ο Γιώργος Δήμου στον οποίο επιβλήθηκε 7ετής κάθειρξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Π. Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος με 7 έτη κάθειρξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση καθώς και ο Γεώργιος Σκάλκος με 7ετή κάθειρξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Π. Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Οι 24 από τους συνολικά 42 που καταδικάστηκαν από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, έχουν εκτίσει την ποινή τους και έχουν αποφυλακιστεί με υφ´ όρoν απόλυση.

Στη φυλακή παραμένουν ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα Γιώργος Ρουπακιάς και οι πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης και Ιωάννης Λαγός.

Σε 11 καταδικασθέντες στους οποίους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης την οποία δεν έχουν εκτίσει, το δικαστήριο είτε τη μετέτρεψε σε χρηματική είτε τους χορήγησε αναστολή.