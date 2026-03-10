Στο σημερινό επεισόδιο «The Chase» η Μαρία Μπεκατώρου έδειξε να ενθουσιάζεται με έναν από τους νέους παίκτη και τη… φωνή του.

Σε μία νέα αναμέτρηση υποδέχτηκε σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, η Μαρία Μπεκατώρου τους παίκτες του «The Chase».

Σε ένα νέο επεισόδιο του «The Chase» που προβλήθηκε σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου, η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχτηκε τους διαγωνιζόμενους και όπως φάνηκε, ένας από αυτούς της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.

Η παρουσιάστρια του τηλεπαιχνιδιού γνώσεων, έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι είναι ιδιαίτερα εκφραστική και συχνά εκδηλώνει τον ενθουσιασμό ή την αποστροφή της σε οποιαδήποτε ερώτηση έρχεται στο «ταμπλό».

Έτσι και σήμερα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό της απέναντι στο νέο της παίκτη, με τον οποίο φάνηκε «ξετρελαμένη» με τη χροιά της φωνής του.

Συγκεκριμένα, όταν ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση σχολίασε μιμούμενη τη φωνή του: «Η φωνή σου ήταν τόσο ερωτική στα αφτιά μου όταν απαντούσες… Σκέφτηκα και τον ερωτικό μετανάστη στη Χαλκίδα… Θα στο πω και εγώ ερωτικά, είναι 1500 ευρώ, πάμε να συνεχίσουμε...».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzahg6el5fd?integrationId=40599y14juihe6ly}