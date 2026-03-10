Ο Γιώργος Καραμίχος στον καναπέ της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Ο Γιώργος Καραμίχος το πρωί της Τρίτης 10 Μαρτίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο επέλεξε να επιστρέψει στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω του την Αμερική και τις δουλειές που είχε αναλάβει.

Όπως εξήγησε η απόφαση πάρθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ένας από τους βασικότερους παράγοντες ήταν ο γιος του και το σχολείο, η εκπαίδευσή του και το σχολείο του.

Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός εξήγησε: «Επέστρεψα γιατί έγινε η πανδημία και είχα πρόταση για δουλειά εδώ. Εκεί 3 δουλειές που είχα, είχαν παγώσει. Στη σχολή που δίδασκα μπορούσα να τα κάνω online. Ήρθαμε για καλοκαίρι και μετά ο μικρός αρνήθηκε να φύγει. Έγινε το δεύτερο λοκντάουν που ήμασταν εδώ και μετά τις διακοπές ακυρώθηκαν οι πτήσεις μας».

Απαντώντας στο ερώτημα της Κατερίνας Καινούργιου πρόσθεσε: «Τον γράψαμε στο σχολείο και μετά μας είπε «δεν γυρνάω πίσω Αμερική». Είναι τρομακτικό για ένα παιδί στην Αμερική το σχολείο. Κάθε δυο μήνες κάνουν άσκηση πως θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση αν κάποιος μπει με όπλο. Με το που ηρεμήσαμε κι εμείς και η μάνα του μου λέει «επιτέλους δεν φοβάμαι να αφήσω το παιδί μου στο σχολείο». Το να αφήσεις το παιδί σου στο σχολείο και να μην ξέρεις αν θα μπει ένας τρελός με όπλο… συν το φαγητό κι όλα τα άλλα».

Κλείνοντας, τόνισε πως προτιμάει τη ζωή στην Ελλάδα, ενώ από εκεί και πέρα ο γιος του μπορεί να πάρει τη δική του απόφαση για το μέλλον. Μάλιστα, εξήγησε πως η κόρη του ζει και εργάζεται στη Δανία: «Προτιμώ να μένω στην Ελλάδα σαν ζωή. Προτιμώ το παιδί μου να είναι εδώ και να μεγαλώσει, όταν μεγαλώσει ας πάει όπου θέλει… Η κόρη μου είναι στην ιδανική χώρα να ζει ένας άνθρωπος… Κλείνει τα 28 τον Απρίλιο. Στην κόρη μου ήμουν 24 στον μικρό ήμουν 40… έχει διαφορές και στις σχέσεις που έχεις και με το παιδί και με τον άλλο γονέα…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgz0idl857rd?integrationId=40599y14juihe6ly}