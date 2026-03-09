Τη δική της απάντηση έδωσε η Κατερίνα Καινούργιου σε όσα γράφτηκαν για τις σχέσεις της με τον σκηνοθέτη της εκπομπής «Super Κατερίνα», μετά από την άβολη στιγμή με το σάντουιτς.

Με έναν διαφορετικό τρόπο θέλησε να υποδεχτεί τους τηλεθεατές της το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου η Κατερίνα Καινούργιου.

Η γνωστή παρουσιάστρια από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής θέλησε να εξηγήσει πως έχει άριστες σχέσεις με τον σκηνοθέτη της, Δημήτρη, και να διαψεύσει τα όσα γράφτηκαν στα social media.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε τους τηλεθεατές της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Εδώ είμαστε. Και εδώ είμαι. Μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε «μέχρι πότε θα είσαι;». Μέχρι όσο αντέξω. Αντέχω, μια χαρά, έχω τους συνεργάτες μου… Δόξα τω Θεώ όλα καλά, εδώ θα είμαι μαζί σας».

Σε ό,τι αφορά τον σκηνοθέτη της και τις σχέσεις που διατηρούν εξήγησε ότι: «Δημήτρη, καλημέρα. Στο σκηνοθέτη μας λέω. Γιατί υπήρξαν και αμφιβολίες… μου λένε «τι θα έχει τραβήξει αυτός ο σκηνοθέτης». Λέω «πάτε καλά;». Τι είναι αυτά που γράφετε κάποιοι, δεν ντρέπεστε; Πέρα από το ότι είναι απ’ τους καλύτερους φίλους που έχω στη ζωή μου, είμαστε 20 χρόνια φίλοι, είναι και ο καλύτερος σκηνοθέτης που υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση. Οπότε, τιμή μου που τον έχω. Μη γράφετε παιδιά ασυναρτησίες, σας παρακαλώ πάρα πολύ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy3fq5ga8z5?integrationId=40599y14juihe6ly}