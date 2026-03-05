Στο πλατό της «Super Κατερίνα» γιόρτασε τα γενέθλιά της η Δάφνη Μπόκοτα. Η έκπληξη από το γιο της, Νίκο και τα κοινά γενέθλια.

Γενέθλια έχει σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, η Δάφνη Μπόκοτα και τα γιόρτασε με μία απρόσμενη και ιδιαίτερη έκπληξη στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Στην έναρξη της εκπομπής, η Κατερίνα Καινούργιου φρόντισε να υπενθυμίσει στους τηλεθεατές πως η συγκεκριμένη ημέρα είναι ξεχωριστή για τη συνεργάτιδά της, ενώ η Δάφνη Μπόκοτα με τη σειρά της, αποκάλυψε πως έχει την ίδια ημέρα γενέθλια με τον γιο της.

Λίγο αργότερα, ακούστηκε στο πλατό το τραγούδι των γενεθλίων και ξεπρόβαλε από τα παρασκήνια ο γιος της δημοσιογράφου, Νίκος, για να σβήσουν από κοινού την τούρτα τους.

Ο Νίκος χαμογελαστός ήρθε πέρασε μπροστά από τις κάμερες κρατώντας μία μεγάλη ανθοδέσμη αφιερωμένη στη μητέρα του, όσο η Δάφνη Μπόκοτα επαναλάμβανε: «Δεν το περίμενα… Θα σε μαλώσω, συγκινήθηκα…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgurnk1pgfap?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dguru1k3fdfd?integrationId=40599y14juihe6ly}