Τι αποκάλυψε η Τάνια Τσανακλίδου για την περιπέτεια με την υγεία της και τον τραυματισμό στο πόδι.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε η Τάνια Τσανακλίδου όπου αναφέρθηκε στην περιπέτεια που είχε με την υγεία της μέσα στον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, τον Φεβρουάριο, είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά το τέλος της παράστασης όπου συμμετέχει, καθώς αντιμετώπισε έντονους πόνους στο πόδι.

Όπως αποκάλυψε την Πέμπτη 5 Μαρτίου, ταλαιπωρήθηκε λόγω των προβών και έπαθε ρήξη μηνίσκου με αποτέλεσμα να χρειάζεται μπαστούνι στο βάδισμα: «Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ με τις πρόβες, αλλά τώρα πια δεν κάνω χορευτικά. Έπαθα ρήξη μηνίσκου. Μια βδομάδα δε μπορούσα να παίξω, αλλά τώρα είμαι με το μπαστουνάκι μου».

Στις 16 Φεβρουαρίου 2026, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει πως πρόκειται για έναν παλιό τραυματισμό στο πόδι. Είχε πει μεταξύ άλλων:

«Είναι παλιός τραυματισμός που λόγω κούρασης έγινε επώδυνος και αναγκάστηκα να πάω στο νοσοκομείο. Έκανα μια μαγνητική και ο γιατρός πιστεύει σε δυο -τρεις ημέρες με παυσίπονα και ξεκούραση θα είναι εντάξει γιατί το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό…. Στην τελευταία σκηνή, ήταν απολύτως γελοίο, γιατί βγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη και φυσικά μας έπιασαν και τα γέλια ενώ έκλαιγα από τους πόνους. Είναι συγκινητικό που οι συνάδελφοί μου όλοι με αγκάλιασαν και με περιποιήθηκαν…».

