Ο ανήλικος κατηγορείται για παραχάραξη νομισμάτων και διακίνηση καρτών ΑΤΜ - κλώνων.

Στα χέρια των διωκτικών Αρχών βρίσκεται ανήλικος στην Κατερίνη, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση παραχάραξης νομίσματος και παράνομης χρήσης άυλων μέσων πληρωμής, μετά από έρευνα που ξεκίνησε από αναρτήσεις βίντεο σε λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Πώς εντοπίστηκε η παράνομη δράση του

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος περιήλθαν καταγγελίες για βίντεο όπου εμφανιζόταν άτομο να πραγματοποιεί αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ με κάρτα - κλώνο, ενώ σε άλλα βίντεο επιδεικνύονταν μεγάλα χρηματικά ποσά, φερόμενα να προέρχονται από αυτή τη δραστηριότητα. Η ψηφιακή ανάλυση και η συλλογή στοιχείων οδήγησαν στην ταυτοποίηση του ανήλικου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με την έρευνα, ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε κάρτες - κλώνους με παράνομα στοιχεία πραγματικών καρτών για αναλήψεις από ΑΤΜ, ενώ κατείχε σημαντική ποσότητα πλαστών χαρτονομισμάτων, κρυμμένα σε κουτί επιτραπέζιου παιχνιδιού και στο ψυγείο.

Κατά την έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν:

32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα (20, 50 και 100 ευρώ)

δύο τραπεζικές κάρτες - κλώνοι με τσιπ και μαγνητική ταινία

αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader)

υλικά συσκευασίας και αποδεικτικά αποστολής για πλαστά χαρτονομίσματα και κάρτες

δύο μάσκες full face, γκλοπ και πιστόλι ρέπλικα με 13 πλαστικά σφαιρίδια

ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι, USB) και κινητά τηλέφωνα

προσωπικά αντικείμενα (ρολόγια, τσαντάκια) που εμφανίζονταν στα βίντεο

Όλα τα κατασχεθέντα θα σταλούν για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ ο ανήλικος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.