Πληρωμές με μετρητά: Πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πλαστά χαρτονομίσματα

Τα μετρητά παραμένουν ένας απόλυτα νόμιμος τρόπος συναλλαγών.

Τα μετρητά παραμένουν ένας απόλυτα νόμιμος τρόπος συναλλαγών, αλλά χρειάζεται προσοχή στα πλαστά χαρτονομίσματα του ευρώ, όπως άλλωστε και με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ αποτελούν νόμιμο χρήμα στη ζώνη του ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις είναι γενικά υποχρεωμένες να δέχονται μετρητά αν οι πολίτες θέλουν να πληρώσουν με αυτόν τον τρόπο. Οι δημόσιες αρχές και οι δημόσιοι φορείς παροχής υπηρεσιών πρέπει επίσης να δέχονται μετρητά, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει κανονισμό που θα διασαφηνίζει στη νομοθεσία της ΕΕ την υποχρέωση αποδοχής τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ. Η πρόταση ορίζει επίσης τις ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απορριφθεί η πληρωμή σε μετρητά, για παράδειγμα εάν η επιχείρηση δεν έχει επαρκή μετρητά για ρέστα ή εάν και τα δύο μέρη, πριν από την πληρωμή, έχουν συμφωνήσει στη χρήση άλλου μέσου πληρωμής.

Ο έλεγχος γνησιότητας πρέπει να περιλαμβάνει πάντοτε την εξέταση περισσοτέρων του ενός χαρακτηριστικών ασφαλείας.

Πώς μπορείτε να ελέγξετε τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων χωρίς εξοπλισμό;

Η γνησιότητά των τραπεζογραμματίων ευρώ μπορεί να επαληθευτεί με τρεις απλούς ελέγχους:

Έλεγχος με την αφή: Ψηλαφίστε την ανάγλυφη εκτύπωση. Ειδικές μέθοδοι εκτύπωσης προσδίδουν στα τραπεζογραμμάτια χαρακτηριστική αίσθηση στην αφή.

Οπτικός έλεγχος: Παρατηρήστε το τραπεζογραμμάτιο στο φως και διακρίνετε το υδατογράφημα, την ταινία ασφαλείας και το ημιτελές σχεδίασμα. Τα τρία παραπάνω χαρακτηριστικά είναι ορατά τόσο στην μπροστινή όσο και στην πίσω όψη των τραπεζογραμματίων.

Εξέταση υπό γωνία: Παρατηρήστε το τραπεζογραμμάτιο υπό γωνία. Στην μπροστινή όψη μπορείτε να δείτε τη μεταβαλλόμενη εικόνα πάνω στο ολόγραμμα. Στην πίσω όψη μπορείτε να δείτε την ιριδίζουσα λωρίδα, στα τραπεζογραμμάτια των 5, 10 και 20 ευρώ ή τον αριθμό που αλλάζει χρώμα στα τραπεζογραμμάτια των 50, 100, 200 και 500 ευρώ.

Πώς γίνεται ο έλεγχος γνησιότητας με εξοπλισμό;

Κάποια πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων του ευρώ μπορούν να ελεγχθούν με σχετικά απλό εξοπλισμό:

Με μεγεθυντικό φακό: Σε διάφορα σημεία του χαρτονομίσματος υπάρχουν τυπογραφικά στοιχεία πολύ μικρού μεγέθους, π.χ. στο εσωτερικό των γραμμάτων «ΕΥΡΩ» στην μπροστινή όψη.

Με λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας: Στο υπεριώδες φως το χαρτί των τραπεζογραμματίων δε φωσφορίζει, οι ίνες που είναι ενσωματωμένες στο χαρτί φαίνονται κόκκινες, μπλε και πράσινες, η σημαία της ΕΕ φαίνεται πράσινη με πορτοκαλί αστέρια, η υπογραφή του Προέδρου της ΕΚΤ γίνεται πράσινη και τα μεγάλα αστέρια και οι μικροί κύκλοι στην μπροστινή όψη καθώς και ο χάρτης και η γέφυρα στην πίσω όψη φωσφορίζουν.

Η ανίχνευση πλαστών χρημάτων μπορεί να γίνει με την προσεκτική εξέταση των χαρτονομισμάτων και την ψηλάφηση τους. Αυτό μπορεί να γίνει ακολουθώντας την ακόλουθη μέθοδο τεσσάρων βημάτων:

1. Μελάνι που μπορείτε να αισθανθείτε - Σε ορισμένα σημεία των χαρτονομισμάτων, το μελάνι είναι ανάγλυφο. Μπορείτε να αισθανθείτε αυτό το μελάνι χαϊδεύοντας το χαρτονόμισμα με το δάχτυλο. Για παράδειγμα, το μελάνι στο νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ μπορεί να γίνει αισθητό κατά μήκος της αριστερής και της δεξιάς πλευράς του χαρτονομίσματος.

2.Υδατογράφημα - Κρατώντας ένα χαρτονόμισμα στο φως, μπορείτε να δείτε αν περιέχει υδατογράφημα.

3.Σμαραγδένιος πράσινος αριθμός - Όταν το χαρτονόμισμα γέρνει, ο αριθμός πρέπει να εμφανίζει ένα κινούμενο φωτεινό εφέ.

4.Ολόγραμμα - Στο ολόγραμμα πρέπει να φαίνεται ένα εφέ ουράνιου τόξου όταν το χαρτονόμισμα είναι υπό κλίση.

