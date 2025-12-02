Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 58χρονος που συνελήφθη στην Κυψέλη, ταυτοποιήθηκε ως υψηλής σπουδαιότητας ύποπτος, ο οποίος τουλάχιστον από τις αρχές του 2024, είχε οργανώσει το συγκεκριμένο εργαστήριο.

Μετά από πολύμηνη έρευνα εντοπίστηκε στην Κυψέλη εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, όπου ο φερόμενος ως δράστης διοργάνωνε παράλληλα και παράνομες προωθήσεις μεταναστών, κυρίως προς την Ιταλία.

Οι Αρχές συνέλαβαν τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου έναν 58χρονο για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 58χρονος, ταυτοποιήθηκε ως υψηλής σπουδαιότητας ύποπτος, ο οποίος τουλάχιστον από τις αρχές του 2024, είχε οργανώσει το συγκεκριμένο εργαστήριο.

Πώς δρούσε

Ο 58χρονος, έχοντας ως σημείο συνάντησης καφετέρια σε περιοχή της Κυψέλης, πραγματοποιούσε τις περισσότερες επαφές με τους υποψήφιους «πελάτες» του. Προκειμένου να αποκρύπτει την εγκληματική του δραστηριότητα, είχε ένα σπίτι που το χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» και εκεί λειτουργούσε πλήρες εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων. Το σπίτι βρισκόταν κοντά στην καφετέρια με αποτέλεσμα να μπορεί να ελέγχει την πρόσβαση ατόμων, ενώ χρησιμοποιούσε και δεύτερο σπίτι, προκειμένου να κρύβει τους υποψηφίους για παράνομη διακίνηση.

Ο 58χρονος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπαιρνε κατά περίπτωση από 2.000 έως και 3.500 ευρώ το άτομο για την προώθηση μεταναστών, ενώ έπαιρνε από 600 έως 900 ευρώ το κάθε πλαστό έγγραφο ανάλογα με το είδος και τη χώρα προέλευσής του. Αφού έπαιρνε τα χρήματα μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς χρημάτων, ετοίμαζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, εξέδιδε αεροπορικά εισιτήρια και κατά περίπτωση μετέφερε τους μετανάστες στον αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργαστηρίου, καθώς και έτοιμα προς διάθεση ή προς κατάρτιση πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και συγκεκριμένα:

- 113 δελτία ταυτότητας,

- 14 διαβατήρια,

- άδεια διαμονής και δελτίο ασύλου,

- 2 κάρτες ασφάλισης,

- 130 χαρτόσημα,

- 2 φορητοί Η/Υ,

- 4 φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB),

- πολυμηχάνημα εκτυπωτής-σαρωτής,

- 7 μεταλλικές μήτρες ανάγλυφων εντυπωμάτων,

- 5 σφραγίδες εντυπωμάτων μελάνης,

- 5 πρέσες χειρός,

- 30 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας,

- πλήθος γραφικής ύλης,

- 2 κινητά τηλέφωνα,

- Ι.Χ.Ε και

- 1.925 ευρώ.

Εκτιμάται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο κατηγορούμενος, υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα έγγραφα και τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.