Δεν έχω καθίσει ποτέ, σε ολόκληρη την ενήλικη ζωή μου, σε θέση δίπλα στο παράθυρο σε αεροπλάνο με δική μου βούληση. Έχω αρνηθεί αναβαθμίσεις εισιτηρίου γι’ αυτό το λόγο. Έχω πληρώσει επιπλέον για να το αποφύγω. Όταν οι φίλοι με ρωτούν γιατί, δίνω την απάντηση για την τουαλέτα, γιατί είναι εύκολη και κανείς δεν την αμφισβητεί. Αλλά η απάντηση για την τουαλέτα είναι μια κάλυψη. Ο πραγματικός λόγος ζει κάπου βαθύτερα, κάπου που δεν τον καταλάβαινα πλήρως μέχρι που η θεραπεύτριά μου με βοήθησε να συνδέσω την προτίμησή μου για τις θέσεις με ένα παιδικό τραπέζι δείπνου, όπου το να φύγεις πριν αποφασίσει η μητέρα μου ότι το δείπνο είχε τελειώσει μπορούσε να προκαλέσει χαμό στο σπίτι.

Κάποιοι ψυχολόγοι έχουν περιγράψει αυτό που έκανα όλα αυτά τα χρόνια ως μορφή αυτόνομης εξόδου. Την ψυχολογική ανάγκη να ξέρεις, σε οποιαδήποτε στιγμή, ότι μπορείς να απομακρυνθείς φυσικά από μια κατάσταση χωρίς διαπραγμάτευση, χωρίς άδεια, και χωρίς να χρειάζεται να σκαρφαλώσεις πάνω από κάποιον άλλο για να το κάνεις.

Αναλύσεις συμπεριφοράς υποδηλώνουν ότι οι ψυχολόγοι θεωρούν την επιλογή θέσης σε αεροπλάνο αρκετά αποκαλυπτική για την προσωπικότητα. Οι άνθρωποι που επιλέγουν θέσεις στο διάδρομο τείνουν να εκτιμούν τον έλεγχο και την ελευθερία κίνησης. Οι άνθρωποι που επιλέγουν το παράθυρο τείνουν προς ενδοσκόπηση και άνεση με περιορισμό. Οι άνθρωποι στη μεσαία θέση, τους ευλογούμε, είτε έκλεισαν αργά είτε απλά δεν τους νοιάζει, και παραμένω επιφυλακτική και για τις δύο εξηγήσεις.

Αλλά η προτίμηση για θέση στο διάδρομο πηγαίνει βαθύτερα από την επιθυμία για χώρο για τα πόδια ή ευκολία πρόσβασης στο επάνω ντουλάπι. Για πολλούς από εμάς, ειδικά εκείνους που μεγάλωσαν σε περιβάλλοντα όπου η συναισθηματική κατάσταση άλλαζε γρήγορα και οι έξοδοι ήταν ελεγχόμενες, η θέση στο διάδρομο αποτελεί έναν ήσυχο τρόπο αυτορρύθμισης. Κρατά το νευρικό σύστημα ήρεμο. Το σώμα μπορεί να χαλαρώσει γιατί ξέρει ότι αν χρειαστεί να φύγω, μπορώ να φύγω.

Αυτή η γνώση, αυτή η βεβαιότητα για απρόσκοπτη έξοδο, επηρεάζει μετρήσιμα τις ορμόνες του στρες. Όταν ξέρεις ότι μπορείς να φύγεις, παραδόξως έχεις περισσότερες πιθανότητες να μείνεις. Όταν αισθάνεσαι παγιδευμένος, κάθε μικρή ενόχληση μεγεθύνεται. Η ένδειξη για την ζώνη ασφαλείας φαίνεται διαφορετική όταν είσαι στη θέση 14F σε σχέση με τη 14C.

Η παιδική αρχιτεκτονική της αυτόνομης εξόδου

Μεγάλωσα σε ένα σπίτι στο Κονέκτικατ, όπου η συναισθηματική θερμοκρασία μπορούσε να αλλάξει μέσα σε μια πρόταση. Η μητέρα μου ήταν ασταθής, ο πατέρας μου απόν ακόμη και όταν ήταν φυσικά παρών. Το δείπνο ήταν η επικίνδυνη ζώνη. Καθόσουν, έμενες, απορροφούσες ό,τι συνέβαινε στο τραπέζι και δεν έφευγες μέχρι κάποιος με μεγαλύτερη εξουσία από σένα να αποφασίσει ότι είχε τελειώσει.

Πέρασα παιδικές νύχτες επαναλαμβάνοντας αυτά τα δείπνα στο μυαλό μου, προσπαθώντας να καταλάβω τι θα μπορούσα να είχα πει διαφορετικά, ποια έκφραση προσώπου θα μπορούσε να αποτρέψει την έκρηξη. Έγινα μαθητής στρατηγικών εξόδου πριν καταλάβω ότι αυτό έκανα. Πού είναι η κοντινότερη πόρτα; Πόσα άτομα είναι ανάμεσα σε μένα και σε αυτήν; Μπορώ να φτάσω εκεί χωρίς να δημιουργήσω σκηνή;

Παιδιά που μεγαλώνουν σε ασταθή νοικοκυριά αναπτύσσουν ένα πολύ ευαίσθητο ραντάρ για τη χωρική θέση. Μαθαίνουμε, χωρίς να μας διδάξει κανείς, να καθόμαστε κοντά στις πόρτες, να κρατάμε τα παπούτσια μας σε πάρτι, να παρκάρουμε με το αυτοκίνητο στραμμένο προς τα έξω. Αυτές είναι συνήθειες ενός νευρικού συστήματος που έμαθε νωρίς: μερικές φορές η μόνη μορφή δύναμης που έχεις είναι η ικανότητα να φύγεις.

Η αδερφή μου κι εγώ κουβαλάμε και οι δύο εκδοχές αυτού του μοτίβου, αν και το εκφράζουμε διαφορετικά. Εκείνη μετακόμισε σε άλλη πολιτεία, βάζοντας φυσική απόσταση ανάμεσα σε εκείνη και τη δυναμική της οικογένειας που μας διαμόρφωσε. Εγώ έμεινα στη Νέα Υόρκη αλλά σταμάτησα να επικοινωνώ μαζί της για χρόνια μετά από καυγά σχετικά με τα γενέθλια της μητέρας μας. Ακόμη και αυτός ο καυγάς, αν είμαι ειλικρινής, αφορούσε πραγματικά το ποιος αποφασίζει πότε μπορούμε να φύγουμε.

Αυτοπροσδιορισμός και η ανάγκη για ελεύθερη κίνηση

Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού, ένα από τα βασικά πλαίσια στη ψυχολογία των κινήτρων, αναγνωρίζει την αυτονομία ως μία από τις τρεις βασικές ψυχολογικές ανάγκες. Όταν η αυτονομία ικανοποιείται, λειτουργούμε καλά. Όταν εμποδίζεται, βιώνουμε δυσφορία, αντίσταση ή απόσυρση. Η θέση στο διάδρομο είναι η αυτονομία σε φυσική μορφή. Είναι μια χωρική έκφραση μιας ψυχολογικής ανάγκης. Και όμως, η αυτονομία έχει και τη σκοτεινή της πλευρά. Κάποιες έρευνες για τους κινδύνους της κοινωνικής αυτονομίας δείχνουν ότι η επιθυμία για ανεξαρτησία μπορεί μερικές φορές να γίνει παγίδα από μόνη της, οδηγώντας σε απομόνωση και αποσύνδεση όταν επιδιώκεται χωρίς επίγνωση.

Γνωρίζω αυτό το μοτίβο πολύ καλά. Το ίδιο ένστικτο που με κάνει να επιλέγω τη θέση στο διάδρομο είναι αυτό που με έκανε να τελειοποιήσω το λεγόμενο Irish goodbye (να φεύγω από μια κοινωνική συνάντηση χωρίς να αποχαιρετώ), να κρατώ μικρό κοινωνικό κύκλο και να οργανώσω τον γάμο μου έτσι ώστε ο Ντέιβιντ κι εγώ να ζούμε χωριστά τις εργάσιμες ημέρες.

Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να προστατεύεις την αυτονομία σου και στο να δημιουργείς μια ζωή όπου κανείς δεν μπορεί να σε πλησιάσει. Περπατώ σε αυτή τη γραμμή εδώ και χρόνια. Κάποτε η θεραπεύτριά μου με ρώτησε: «Κρατάς χώρο ή κρατάς τους ανθρώπους έξω;»

Ακόμη δουλεύω πάνω στην ειλικρινή απάντηση. Η δικαιολογία της τουαλέτας και άλλες ιστορίες κάλυψης

Σπάνια λέμε στους ανθρώπους τον πραγματικό λόγο που χρειαζόμαστε τη θέση στο διάδρομο. «Έχω πρόβλημα με την κύστη» είναι κοινωνικά αποδεκτό. «Το νευρικό μου σύστημα χρειάζεται να ξέρει ότι μπορώ να φύγω από αυτόν το σημείο ανά πάσα στιγμή» τείνει να χαλάει τη συζήτηση. Αλλά οι ιστορίες κάλυψης έχουν κόστος. Κάθε φορά που εξηγώ την προτίμησή μου για τη θέση ως πρόβλημα με την κύστη, συμμετέχω στην ίδια υποβάθμιση που υπήρχε στο σπίτι όπου μεγάλωσα.

Στην οικογένειά μου, τα αληθινά συναισθήματα πάντα μεταφράζονταν σε κάτι πιο διαχειρίσιμο. Ο θυμός γινόταν «κακή μέρα». Ο φόβος γινόταν «κούραση». Η ανάγκη για ψυχολογική ασφάλεια γινόταν απλώς μια προτίμηση για ευκολία.

Βλέπω αυτή τη μετάφραση να συμβαίνει συνεχώς. Άνθρωποι που κάθονται πάντα αντικριστά με την πόρτα σε εστιατόρια το αποκαλούν «ιδιοτροπία». Άνθρωποι που δεν πάνε σε εκδηλώσεις χωρίς το δικό τους αυτοκίνητο λένε ότι «τους αρέσει η ευελιξία». Άνθρωποι που συγχωρούν αλλά απομακρύνονται αθόρυβα λένε ότι «είναι απλώς απασχολημένοι». Η ιστορία κάλυψης προστατεύει την πληγή από εξέταση. Αυτό μοιάζει με ασφάλεια, αλλά στην πραγματικότητα εμποδίζει τη θεραπεία.

Το σώμα θυμάται όσα το μυαλό εξορθολογίζει

Η αυτόνομη έξοδος είναι, στον πυρήνα της, μια μνήμη του σώματος. Το μυαλό την έχει μετατρέψει σε προτίμηση θέσης. Αλλά το σώμα θυμάται το τραπέζι του δείπνου. Το σώμα θυμάται τις διαδρομές με το αυτοκίνητο όπου δεν μπορούσες να ζητήσεις να σταματήσει. Το σώμα θυμάται τις τάξεις, τις οικογενειακές συγκεντρώσεις, τις σχέσεις όπου η φυσική αποχώρηση απαιτούσε συναισθηματική διαπραγμάτευση που έμοιαζε αδύνατη.

Ως άνθρωπος με αυξημένη αισθητηριακή επίγνωση, το νιώθω αυτό με συγκεκριμένους, μετρήσιμους τρόπους. Οι πονοκέφαλοι έρχονται πιο γρήγορα σε περιορισμένους χώρους. Η αναπνοή μου αλλάζει όταν κάποιος κάθεται ανάμεσα σε εμένα και το διάδρομο.

Έχω παρακολουθήσει αυτά τα μοτίβα μέσα από χρόνια θεραπείας και διαλογισμού και είναι σταθερά. Η θέση στο διάδρομο δεν ικανοποιεί απλώς μια προτίμηση. Ρυθμίζει τη φυσιολογία μου. Ανακάλυψα τον διαλογισμό στα 29 μου, κατά τη διάρκεια της αργής κατάρρευσης του πρώτου μου γάμου, και η πρακτική αυτή μου έδωσε γλώσσα για όσα συμβαίνουν στο σώμα μου όταν η έξοδος φαίνεται μπλοκαρισμένη.

Υπάρχει μια σύσφιγξη στο στήθος. Μια σάρωση της προσοχής, όπου καταγράφω διαδρομές διαφυγής αντί να είμαι παρούσα. Ο διαλογισμός δεν εξάλειψε αυτές τις αντιδράσεις, αλλά με βοήθησε να τις παρατηρώ χωρίς να με κατακλύζουν.

Η αυτόνομη έξοδος πέρα από το αεροπλάνο

Μόλις καταλάβεις αυτή την έννοια, αρχίζεις να τη βλέπεις παντού. Ο φίλος που οδηγεί πάντα μόνος του σε ομαδικές συναντήσεις. Ο συνάδελφος που κάθεται στην τελευταία σειρά σε κάθε σύσκεψη. Ο άνθρωπος στο πάρτι που δεν βγάζει ποτέ το παλτό του. Όλα είναι παραλλαγές του ίδιου θέματος, διατήρηση της δυνατότητας να φύγεις χωρίς τελετουργία ή διαπραγμάτευση. Σκέφτομαι μερικές φορές τον πατέρα μου, που πέθανε πέρυσι. Ήταν μάστορας της φυσικής παρουσίας χωρίς συναισθηματική διαθεσιμότητα. Καθόταν στο τραπέζι κάθε βράδυ αλλά είχε ήδη φύγει.

Η δική του εκδοχή της αυτόνομης εξόδου ήταν εσωτερική, απλά έφευγε χωρίς να κινηθεί. Αναρωτιέμαι τώρα αν ήταν ο μόνος τρόπος φυγής που ένιωθε ότι του επιτρεπόταν ή αν απλώς δεν έμαθε ποτέ ότι μπορούσε να ζητήσει αυτό που χρειαζόταν.

Η εκδοχή της μητέρας μου ήταν το αντίθετο: εκείνη έλεγχε την έξοδο για όλους τους άλλους. Κανείς δεν έφευγε από το δωμάτιο μέχρι να τελειώσει εκείνη. Το τραπέζι ήταν η σκηνή της και η αποχώρηση ισοδυναμούσε με προδοσία.

Μεγαλώνοντας ανάμεσα σε αυτές τις δύο στρατηγικές —τον πατέρα που εξαφανιζόταν και τη μητέρα που κρατούσε τους άλλους αιχμάλωτους— έμαθα ότι η κίνηση είναι νόμισμα. Όποιος την ελέγχει, ελέγχει το συναισθηματικό τοπίο.

Μαθαίνοντας να μένεις

Η πραγματική δουλειά, για ανθρώπους σαν εμένα, δεν είναι να εξασφαλίσουν τη θέση στο διάδρομο. Είναι κάποτε να μπορούν να καθίσουν στη μέση. Δεν είμαι ακόμη εκεί. Μπορεί να μη φτάσω ποτέ πλήρως, και έχω συμφιλιωθεί με αυτό. Αλλά η θεραπεία και ο διαλογισμός έχουν αλλάξει κάτι. Κάποτε χρειαζόμουν την αυτόνομη έξοδο επειδή δεν εμπιστευόμουν ότι θα επιβίωνα αν δεν μπορούσα να φύγω. Τώρα τη χρειάζομαι λιγότερο επειγόντως — περισσότερο ως προτίμηση παρά ως αντίδραση πανικού.

Υπάρχουν στιγμές με τον Ντέιβιντ, στην κοινή μας ζωή τα Σαββατοκύριακα, όπου συνειδητοποιώ ότι κάθομαι ακίνητη για ώρες χωρίς να ελέγχω εξόδους. Αυτές οι στιγμές μοιάζουν με κάτι που ίσως μπορώ προσεκτικά να αποκαλέσω πρόοδο.

Εξακολουθώ να κλείνω τη θέση στο διάδρομο. Εξακολουθώ να παρκάρω με το αυτοκίνητο στραμμένο προς τα έξω. Εξακολουθώ να κάθομαι κοντά στην πόρτα στα εστιατόρια. Αλλά όλο και περισσότερο αυτές οι επιλογές μοιάζουν με συνήθειες και όχι με μηχανισμούς επιβίωσης — και αυτή η διάκριση έχει τεράστια σημασία. Μια συνήθεια μπορεί να εξεταστεί και σταδιακά να χαλαρώσει.

Ένας μηχανισμός επιβίωσης αντιστέκεται σε κάθε διαπραγμάτευση. Η αόρατη μοναξιά του να χρειάζεται πάντα να είσαι κοντά στην έξοδο είναι ότι ποτέ δεν βρίσκεσαι πλήρως μέσα στην εμπειρία. Πάντα υπολογίζεις την αποχώρηση.

Η θέση στο διάδρομο σου δίνει την ελευθερία να φύγεις, αλλά κρατά και το ένα πόδι σου διαρκώς στο διάδρομο, ενώ οι άλλοι έχουν ήδη εγκατασταθεί. Έτσι, την επόμενη φορά που κάποιος επιμένει να πάρει τη θέση στο διάδρομο με λίγη παραπάνω ένταση, μην αρκεστείς στην εξήγηση για την τουαλέτα.

Σκέψου ότι ίσως προστατεύει κάτι πιο θεμελιώδες από την απλή άνεση. Ίσως τιμά ένα νευρικό σύστημα που έμαθε, πολύ καιρό πριν, ότι το πιο ασφαλές σημείο σε κάθε δωμάτιο είναι αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο.

Και ίσως μαθαίνει σιγά-σιγά, προσεκτικά, ότι η ασφάλεια μπορεί τελικά να προέρχεται και από μέσα του — ακόμη κι αν η θέση στο διάδρομο βοηθά στο μεταξύ.

