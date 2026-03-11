Παρωχημένα δεδομένα στόχευσης μπορεί να οδήγησαν σε μια λανθασμένη πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με την τρέχουσα στρατιωτική έρευνα για τνην επιθεση σε σχολείο του Ιράν με τουλάχιστον 175 νεκρούς.

Μια εν εξελίξει στρατιωτική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ ευθύνονται για τη θανατηφόρα επίθεση με πυραύλους Tomahawk σε δημοτικό σχολείο στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τα προκαταρκτικά ευρήματα.

Σύμφωνα με τους NYT, η επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο κτίριο του δημοτικού σχολείου Shajarah Tayyebeh ήταν αποτέλεσμα ενός λάθους στόχευσης από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος διεξήγαγε επιθέσεις σε μια παρακείμενη ιρανική βάση, της οποίας το σχολικό κτίριο ανήκε προηγουμένως, σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα.

Αξιωματικοί της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δημιούργησαν τις συντεταγμένες για την επίθεση χρησιμοποιώντας παρωχημένα δεδομένα που παρείχε η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας, δήλωσαν άτομα που ενημερώθηκαν για την έρευνα.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι τα ευρήματα είναι προκαταρκτικά και ότι υπάρχουν σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι παρωχημένες πληροφορίες δεν είχαν ελεγχθεί διπλά.

{https://x.com/ruswar/status/2030884625116242238}

Το χτύπημα ενός σχολείου γεμάτου παιδιά είναι βέβαιο ότι θα καταγραφεί ως ένα από τα πιο καταστροφικά μεμονωμένα στρατιωτικά λάθη των τελευταίων δεκαετιών. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ο αριθμός των νεκρών ήταν τουλάχιστον 175 άτομα, τα περισσότερα από αυτά παιδιά.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα που εμπλέκεται στη σύγκρουση και χρησιμοποιεί πυραύλους Tomahawk και το συγκεκριμένο χτύπημα έχει ήδη ρίξει σκιά στην στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν.

Οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει την ευθύνη για την επίθεση έχουν ήδη περιπλέξει την έρευνα, αφήνοντας τους αξιωματούχους που έχουν εξετάσει τα ευρήματα που δείχνουν την ενοχή των ΗΠΑ να εκφράζουν ανησυχία. Τα άτομα που έδωσαν συνέντευξη για αυτό το άρθρο, σχολιάζουν οι NYT, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, επικαλούμενα τον ευαίσθητο χαρακτήρα της συνεχιζόμενης έρευνας και τον ισχυρισμό του Τραμπ σε κάποιο σημείο ότι το Ιράν, και όχι οι ΗΠΑ, ήταν υπεύθυνο για την επίθεση.

«Όπως αναγνωρίζουν οι New York Times στο δικό τους ρεπορτάζ, η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Καρολίν Λέβιτ.

Άτομα που ενημερώθηκαν για την έρευνα δήλωσαν ότι πολλά ερωτήματα δεν έχουν ακόμη απαντηθεί σχετικά με το γιατί χρησιμοποιήθηκαν παρωχημένες πληροφορίες και ποιος δεν επαλήθευσε τα δεδομένα. Ωστόσο, το σφάλμα δεν έχει εκπλήξει νυν και πρώην αξιωματούχους.

Το σχολείο, στην πόλη Μινάμπ, βρίσκεται στο ίδιο τετράγωνο με κτίρια που χρησιμοποιούνται από το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, έναν από τους κύριους στόχους των αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων. Η τοποθεσία του σχολείου ήταν αρχικά μέρος της βάσης. Αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για την έρευνα δήλωσαν ότι το κτίριο δεν χρησιμοποιούνταν πάντα ως σχολείο, και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς άνοιξε το σχολείο εκεί.

Δορυφορικές εικόνες που εξέτασαν οι NY Times δείχνουν πως το κτίριο που στεγάζει το σχολείο είχε περιφραχθεί από τη στρατιωτική βάση μεταξύ 2013 και 2016.

Η «κωδικοποίηση στόχου» που παρείχε η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας, η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών που βοηθά στην ανάπτυξη στόχων, χαρακτήρισε το σχολικό κτίριο ως στρατιωτικό στόχο όταν παραδόθηκε στην Κεντρική Διοίκηση, το στρατιωτικό αρχηγείο που επιβλέπει τον πόλεμο, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας.

Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη κατανοήσει πλήρως πώς στάλθηκαν τα παρωχημένα δεδομένα στην Κεντρική Διοίκηση ή αν η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας είχε ενημερωμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τους NYT.

Οι υπέυθυνοι της στόχευσης

Η στόχευση των στρατιωτικών δυνάμεων είναι πολύπλοκη και περιλαμβάνει πολλαπλές υπηρεσίες. Πολλοί αξιωματικοί θα ήταν υπεύθυνοι για την επαλήθευση της ορθότητας των δεδομένων και οι αξιωματικοί της Κεντρικής Διοίκησης είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των πληροφοριών που λαμβάνουν από την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας ή άλλη υπηρεσία πληροφοριών. Αλλά σε μια ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση, όπως οι πρώτες ημέρες ενός πολέμου, οι πληροφορίες μερικές φορές δεν επαληθεύονται.

Εκτός από την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας και την Κεντρική Διοίκηση, οι ερευνητές εξετάζουν το έργο της Εθνικής Υπηρεσίας Γεωχωρικών Πληροφοριών, γνωστής ως N.G.A., η οποία παρέχει και εξετάζει δορυφορικές εικόνες πιθανών στόχων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχουν ακόμα άγνωστα σημεία που χρήζουν διερεύνησης. Αξιωματούχοι ωστόσο της Κεντρικής Διοίκησης αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας παρέπεμψαν τις ερωτήσεις στο Πεντάγωνο, το οποίο επίσης αρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση. Η Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών δεν απάντησε σε αίτημα των NYT για σχολιασμό.

Σύμφωνα με το ρεπορταζ των NYT, όταν τα δεδομένα στόχευσης της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας είναι παλαιότερα, οι αξιωματικοί των υπηρεσιών πληροφοριών αναμένεται να χρησιμοποιήσουν εικόνες ή δεδομένα από την Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών για να ενημερώσουν και να επαληθεύσουν τον στόχο. Ενώ ο Τραμπ έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα του πολέμου τη στόχευση του ναυτικού του Ιράν, ώστε να αποτρέψει την παρέμβασή του στο παγκόσμιο εμπόριο στην περιοχή, ιστορικά δεν αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας, η οποία έχει επικεντρωθεί περισσότερο στους πυραύλους του Ιράν και σε άλλες προτεραιότητες όπως η Κίνα και η Βόρεια Κορέα.

«Ανθρώπινο λάθος»

Οι αξιωματούχοι που διεξάγουν την έρευνα εξέτασαν εάν κάποια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, προγράμματα επεξεργασίας δεδομένων ή άλλα τεχνικά μέσα συλλογής πληροφοριών ευθύνονται για την εσφαλμένη στόχευση του σχολείου, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το σφάλμα είναι απίθανο να ήταν αποτέλεσμα νέας τεχνολογίας. Αντίθετα, είπαν, πιθανότατα αντανακλούσε ένα συνηθισμένο - αλλά μερικές φορές καταστροφικό - ανθρώπινο λάθος σε καιρό πολέμου.

Το κορυφαίο εύρημα της εσωτερικής στρατιωτικής έρευνας αντικατοπτρίζει ένα αυξανόμενο σύνολο δημόσιων στοιχείων που σαφώς υποδηλώνει την ευθύνη των ΗΠΑ, καταλήγουν οι NYT.

Δορυφορικές εικόνες, αναρτήσεις στα social media και επαληθευμένα βίντεο που συγκεντρώθηκαν από την ομάδα έρευνας των Times δείχνουν ότι το σχολείο υπέστη σοβαρές ζημιές από μια επίθεση ακριβείας που σημειώθηκε περίπου την ίδια ώρα με τις επιθέσεις στη ναυτική βάση. Ανάλυση των Times έδειξε ότι η βάση χτυπήθηκε ξανά μέσα σε περίπου δύο ώρες από τις πρώτες επιθέσεις.

Ένα βίντεο που ανέβηκε την Κυριακή από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν και επαληθεύτηκε από τους Times δείχνει επίσης έναν πύραυλο κρουζ Tomahawk να χτυπά τη ναυτική βάση δίπλα στο σχολείο στο Μινάμπ στις 28 Φεβρουαρίου.

Τραμπ: Ευθύνη του Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης αρνήθηκαν να σχολιάσουν την επίθεση και αρκέστηκαν να πουν ότι βρίσκεται υπό έρευνα. Παρά ταύτα, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε κατά καιρούς να ρίξει την ευθύνη στο Ιράν.

{https://x.com/AlArabiya_Eng/status/2030574671729426624}

«Κατά τη γνώμη μου, με βάση αυτά που έχω δει, αυτό έγινε από το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One το Σάββατο, ενώ ο Χέγκσεθ στεκόταν δίπλα του. «Είναι πολύ ανακριβείς, όπως γνωρίζετε, με τα πυρομαχικά τους. Δεν έχουν καμία ακρίβεια. Το έκανε το Ιράν» είπε ο Τραμπ.

Τη Δευτέρα, ένας δημοσιογράφος των Times τον ρώτησε γιατί ήταν ο μόνος αξιωματούχος στην κυβέρνησή του που κατηγορούσε το Ιράν. «Επειδή απλώς δεν γνωρίζω αρκετά γι' αυτό», απάντησε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας λανθασμένα ότι το Ιράν μπορεί επίσης να έχει πυραύλους Tomahawk.

Με πληροφορίες των NYTimes