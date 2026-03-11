Έπειτα από νέες παρατηρήσεις, επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο 2024 YR4 δεν θα συγκρουστεί με τη Σελήνη.

Οι φόβοι πως ένας αστεροειδής πλάτους 100 μέτρων θα μπορούσε να είναι σε πορεία σύγκρουσης με τη Σελήνη φαίνεται πως ήταν λανθασμένοι, σύμφωνα με νέες παρατηρήσεις.

Ο αστεροειδής 2024 YR4 ανακαλύφθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και για λίγο θεωρήθηκε «ο πιο επικίνδυνoς» έπειτα από δεκαετίες, καθώς αρχικά επιστήμονες εκτιμούσαν πως υπήρχε πιθανότητα 3,1% να συγκρουστεί με τη Γη το 2032. Σύντομα αυτό το σενάριο αποκλείστηκε, αλλά αστρονόμοι υπολόγισαν ότι υπήρχε πιθανότητα 4,3% να βρεθεί η Σελήνη στην πορεία του.

Παρότι δεν θα υπήρχε κανένας κίνδυνος για τη Γη, τα συντρίμμια που θα εκτινάσσονταν από μια σύγκρουση θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους δορυφόρους που χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση και τις επικοινωνίες. Ωστόσο, νέες παρατηρήσεις φαίνεται ότι αποκλείουν αυτό τον κίνδυνο, καθώς δείχνουν ότι ο αστεροειδής θα περάσει με ασφάλεια από τη Σελήνη, σε απόσταση που ξεπερνά τα 20.000 χιλιόμετρα. Οι νέες παρατηρήσεις έγιναν με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb και επέτρεψαν την ακριβέστερη διερεύνηση της τροχιάς του 2024 YR4 και διαπιστώθηκε ότι δεν θα συγκρουστεί με τη Σελήνη το 2032.

«Η Σελήνη είναι ασφαλής, ο 2024 YR4 δεν αποτελεί κίνδυνο, αλλά η δουλειά συνεχίζεται», επεσήμανε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, μετά τα νέα ευρήματα. «Η ομάδα Πλανητικής Άμυνας στο πρόγραμμα Διαστημικής Ασφάλειας του ESA συνεχίζει να εντοπίζει και να παρακολουθεί αντικείμενα κοντά στη Γη, προκειμένου να διασφαλίσει πως προκύψει πραγματικός κίνδυνος, δεν θα είμαστε απροετοίμαστοι», ανέφερε ακόμα η σχετική ανακοίνωση.

«Θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον επιστημονικό πείραμα, αλλά πιθανότατα, δεδομένου του μικρού κινδύνου για συντρίμμια, δεν θα ήταν κάτι που θα θέλαμε να δοκιμάσουμε. Κάποιοι από εμάς στην επιστημονική κοινότητα ίσως είμαστε λίγο απογοητευμένοι», δήλωσε ο Κόλιν Σνόγκρας, καθηγητής Αστρονομίας στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή: Guardian