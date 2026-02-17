Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φιλοδοξούν να εδραιώσουν την παρουσία τους στην ανακάλυψη του διαστήματος.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποφάσισαν να επεκτείνουν για ακόμη τρία χρόνια τη διαστημική τους αποστολή στον Άρη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στρατηγική τους να ενισχύσουν τη θέση τους στον παγκόσμιο διαστημικό χάρτη.

Το 2021, η χώρα έγραψε ιστορία θέτοντας σε τροχιά γύρω από τον Κόκκινο Πλανήτη το διαστημόπλοιο Hope. Με αυτή την κίνηση έγινε η πρώτη αραβική χώρα που επιχείρησε αποστολή εξερεύνησης στον Άρη, επενδύοντας περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια στο εγχείρημα. Η Emirates Mars Mission είχε αρχικά ορίζοντα πενταετίας και στόχο τη συλλογή ενός τέρα επιστημονικών δεδομένων. Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες, καθώς έχουν συγκεντρωθεί ήδη 10 τεραμπάιτ πληροφοριών. Η αποστολή θα συνεχιστεί έως το 2028, όπως ανακοίνωσε στο Ντουμπάι ο υπουργός Αθλητισμού και πρόεδρος της Διαστημικής Υπηρεσίας των Εμιράτων, Ahmad Belhoul Al Falasi.

Η παραμονή του σκάφους σε τροχιά έχει προσφέρει πολύτιμα επιστημονικά ευρήματα. Μεταξύ άλλων, κατέστη δυνατή η λεπτομερής παρατήρηση του Δείμου, του μικρότερου εκ των δύο φυσικών δορυφόρων του Άρη, αλλά και η καταγραφή του κομήτη 3I/ATLAS, που συγκαταλέγεται στα ελάχιστα διαστρικά αντικείμενα που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Σε στρατηγικό επίπεδο, τα ΗΑΕ επιδιώκουν να καταστούν έως το 2031 ένας από τους δέκα ισχυρότερους παράγοντες στη διαστημική οικονομία παγκοσμίως, επενδύοντας συστηματικά τόσο στην τεχνολογία όσο και στην ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, η πρώτη δεκαετία της εθνικής διαστημικής προσπάθειας επικεντρώθηκε στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και θεσμικών βάσεων. Πλέον, όμως, δίνεται αυξανόμενος ρόλος και στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος αναμένεται να απορροφήσει το 50% του προϋπολογισμού της επόμενης μεγάλης αποστολής.

Το επόμενο φιλόδοξο βήμα αφορά την εξερεύνηση της κύριας ζώνης των αστεροειδών, που εκτείνεται ανάμεσα στον Άρη και τον Δία. Το σχέδιο, με προϋπολογισμό που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, προβλέπει την εκτόξευση μη επανδρωμένου διαστημοπλοίου το 2028. Το σκάφος θα διανύσει περίπου 5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα με στόχο τη μελέτη επτά αστεροειδών, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο των Εμιράτων στη διεθνή διαστημική έρευνα.