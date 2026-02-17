Στη δικογραφία για τη ληστεία στη Νέα Ιωνία περιλαμβάνονται τρεις ακόμα ανήλικοι.

Συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στη Νέα Ιωνία μία 15χρονη, που κατηγορείται για ληστεία κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ της 14ης Φεβρουαρίου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, η κατηγορούμενη, μαζί με δύο ακόμα ανήλικους, προσέγγισαν δύο 14χρονους και με την απειλή χρήσης σωματικής βίας, τους αφαίρεσαν δύο κινητά τηλέφωνα και διέφυγαν. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τρεις ανήλικοι.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της ληστείας ταυτοποιήθηκαν οι ανήλικοι δράστες και το βράδυ της Δευτέρας εντοπίστηκε και συνελήφθη η 15χρονη.

Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ επιπλέον εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας απόπειρα ληστείας σε βάρος 25χρονου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.