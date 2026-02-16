Οι δράστες διαφεύγουν μέχρι στιγμής τη σύλληψη.

Ληστεία με τη μέθοδο του ριφιφί πραγματοποιήθηκε σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας στην περιοχή της Ελευσίνας, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να αντιλαμβάνεται την κλοπή το πρωί της Δευτέρας, 16/2.

Από τις πρώτες πληροφορίες διαπιστώνεται ότι οι δράστες προχώρησαν στην διάρρηξη του εργαστηρίου ανοίγοντας μια τρύπα στον τοίχο, ενώ στη συνέχεια έκοψαν τα κάγκελα και έσπασαν την τζαμαρία. Το εργαστήριο βρίσκεται επί της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Αφού παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο, οι δράστες αφαίρεσαν τιμαλφή και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Στελέχη της Ασφάλειας διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή των δραστών, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.