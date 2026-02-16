Οι δηλώσεις που παραχώρησε ο Χρήστος Μάστορας, μετά από την εμφάνισή του στον εθνικό τελικό της Eurovision, το βράδυ της Κυριακής.

Στην σκηνή του Sing for Greece, βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, ο Χρήστος Μάστορας, όπου και παραχώρησε μία ιδιαίτερη ερμηνεία λίγο μετά την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού σκέλους της εκπομπής.

Το βράδυ του εθνικού τελικού, βρέθηκε στο πλευρό του και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, με την οποία ο ερμηνευτής διατηρεί σχέση τα τελευταία χρόνια. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, ο Χρήστος Μάστορας, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του προς τη σύντροφό του, η οποία βρέθηκε στον εθνικό τελικό για να τον θαυμάσει πάνω στη σκηνή:

«Χαίρομαι που έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο όπως η Γαρυφαλλιά. Με στηρίζει ουσιαστικά, είναι θαυμάστριά μου, όπως είμαι κι εγώ θαυμαστής της σε αυτό που κάνει, μόνο χαρά μπορεί να μου χαρίσει», είπε ο ερμηνευτής στην κάμερα του «Happy Day».

Όταν ρωτήθηκε αναφορικά με το αν εκείνος θα ήθελε να βρεθεί στον Διαγωνισμό Τραγουδιού, αποκρίθηκε: «Δεν έχω φανταστεί τον εαυτό μου στη σκηνή της Eurovision. Κάποτε είχαμε προσπαθήσει κι εμείς συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό όπως αυτός αλλά είχαμε πλήρη άγνοια. Καμιά φορά νοσταλγώ πόσο άνετα νιώθαμε τότε ο ένας με τον άλλον επάνω στη σκηνή».

Κλείνοντας, ο Χρήστος Μάστορας, δέχθηκε ερώτηση σχετικά με την υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου και απάντησε: «Ο Γιώργος, εκτός από τεράστιος καλλιτέχνης, είναι και φίλος μου. Έχουμε περάσει τόσο όμορφα στο Voice. Του εύχομαι να είναι καλά. Τον παρακολουθώ στενά καλλιτεχνικά και αυτό που έχει προσφέρει στον κόσμο της μουσικής είναι τόσο ιδιαίτερο για τα δεδομένα της Ελλάδας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgg7129av9yx?integrationId=40599y14juihe6ly}