Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών.

Το απόγευμα της Κυριακής (15/2) ολοκληρώθηκαν οι εκλογές του 33ου Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας με τον Παναγόπουλο και την ΠΑΣΚΕ να βγαίνουν πιο ενισχυμένοι από τον «πράσινο εμφύλιο».

Ειδικότερα, η Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ) του Γιάννη Παναγόπουλου συγκέντρωσε 218 ψήφους και έλαβε 5 έδρες. Από την άλλη η έτερη «πράσινη» παράταξη, Εργαζόμενοι Μαζί συγκέντρωσε 142 ψήφους και 3 έδρες.

Μεγάλη νικήτρια η παράταξη, ΔΑΣ, που πρόσκειται στο ΚΚΕ συγκέντρωσε 459 ψήφους και 11 έδρες.

Αναλυτικά:

«Σύντροφισσες και σύντροφοι

το ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ που είναι συνεργασία προοδευτικών αριστερών παρατάξεων (ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ και ΕΑΚ)

προκειμένου έτσι να βάλουμε ένα φραγμό στη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα της ΝΔ που αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους ως αναλώσιμους και άψυχα αντικείμενα παραδίδοντας τους ομήρους -σκλάβους στις ορέξεις της εργοδοσίας σήμερα στις εκλογές του εργατικού κέντρου Αθηνας κατήγαγε μια σημαντικη επιτυχία!

Από την 5η και 6η θέση στο προηγούμενο συνέδριο (με ξεχωριστές πορείες) δείχνοντας το δρόμο προς κάθε κατεύθυνση σήμερα ανέβηκε στην τρίτη θέση!».

Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΚΑ

1) ΔΑΣ 459 ΕΔΡΕΣ 11

2)ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ) 218 ΕΔΡΕΣ 5

3)ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΜΕΙΣ/ΑΡΚΙ-ΕΑΚ) 192 ΕΔΡΕΣ 5

4)ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 170 ΕΔΡΕΣ 4

5)ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ(ΠΑΣΚΕ2) 142 ΕΔΡΕΣ 3

6)ΔΑΚΕ 132 ΕΔΡΕΣ 3

7)ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 41

8)ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΜΑΧΗ 17

9)ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 10

10)ΕΡΓΑΣ 3

