Οι ισλαμιστές αναγνωρίζουν τη νίκη του BNP στις βουλευτικές εκλογές.

Ο επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης του Μπανγκλαντές Μουχάμαντ Γιούνους συνεχάρη τον επικεφαλής του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπανγκλαντές (BNP), τον Ταρίκ Ραχμάν, για τη «συντριπτική νίκη» του στις βουλευτικές εκλογές, η οποία σημαίνει ότι πιθανότατα θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας της Ασίας.

«Την ώρα που ο κ. Ραχμάν ετοιμάζεται να διευθύνει την κυβέρνηση, η σοφία του, οι δημοκρατικές αξίες του και η προσέγγισή του με σεβασμό στον λαό θα τον βοηθήσουν να οδηγήσει τη χώρα στη σταθερότητα, στη συμπεριληπτικότητα και στην ανάπτυξη», έκρινε ο νομπελίστας ειρήνης σε ανακοίνωσή του.

Ο ηγέτης του κυριότερου ισλαμιστικού κόμματος του Μπανγκλαντές, οΣαφικούρ Ραχμάν, αναγνώρισε τη νίκη του αντίπαλου Εθνικιστικού Κόμματος του Μπανγκλαντές (BNP) στις βουλευτικές εκλογές, παρά τις πολλές παρατυπίες που κατήγγειλε το Τζαμάατ αλ Ισλάμι.

«Αναγνωρίζουμε τα αποτελέσματα και σεβόμαστε το κράτος δικαίου», τόνισε ο ηγέτης της παράταξης των ισλαμιστών σε μήνυμά του που δημοσιοποιήθηκε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, παραδεχόμενος την ήττα.

Οι βουλευτικές εκλογές της Πέμπτης που κέρδισε το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP) του Ταρίκ Ραχμάν ήταν «αξιόπιστες» και διεξήχθησαν κατά τρόπο που πιστοποιούσε επαρκή «ικανότητα» από πλευράς των εκλογικών αρχών, έκρινε ο Λετονός επικεφαλής των παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι βουλευτικές εκλογές του 2026 ήταν αξιόπιστες» και η διαχείρισή τους έγινε με επάρκεια, κάτι που «αποτελεί σημείο καμπής» καθώς η χώρα οδεύει στην ανάδειξη «δημοκρατικής κυβέρνησης» και στην αποκατάσταση «του κράτους δικαίου», είπε ο Ίβαρς Ίγιαμπς στον Τύπο.

