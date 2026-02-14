Η παραγωγή ασφαλιστικών εργασιών ανήλθε στα 27,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25,6% σε ετήσια βάση.

Κέρδη προ φόρων ύψους 8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 30% σε σχέση με το 2024, κατέγραψε το 2025 η Ευρώπη Ασφαλιστική, ενισχυμένα από το ιδιαίτερα κερδοφόρο τεχνικό αποτέλεσμα και τις σημαντικές αποδόσεις του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου.

Η παραγωγή ασφαλιστικών εργασιών ανήλθε στα 27,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25,6% σε ετήσια βάση. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας διαμορφώθηκε κυρίως στον κλάδο περιουσίας, ο οποίος αντιπροσώπευσε το 93,73% του συνόλου, ενώ η συμμετοχή του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων ανήλθε στο 6,27%. Ειδικότερα, η παραγωγή του κλάδου περιουσίας παρουσίασε αύξηση 22,6% το 2025, με τα ασφάλιστρα να διαμορφώνονται στα 11,4 εκατ. ευρώ έναντι 9,3 εκατ. ευρώ το 2024.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για την εταιρεία, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία, σε δύο φάσεις, η μεταβίβαση των μετοχών της στην εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ευρώπη Holdings, η κεφαλαιοποίηση της οποίας υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση θέτει ως βασικό στόχο την περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας, παράλληλα με την ενίσχυση της παραγωγής, τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και μέσω νέων στρατηγικών συνεργασιών.

Για το 2026, η στρατηγική της Ευρώπη Ασφαλιστική επικεντρώνεται στην ενίσχυση των συνεργειών με τους μετόχους της και τις εταιρείες του ομίλου Intracom, κυρίως στους κλάδους περιουσίας, τεχνικών έργων, εγγυήσεων και εξειδικευμένων κινδύνων.

Παράλληλα, η εταιρεία δρομολογεί την ανάπτυξη καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, καθώς και τη διεύρυνση του δικτύου συνεργατών της με τη συμμετοχή επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών υψηλού κύρους.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας, με την έναρξη από την 1η Μαρτίου 2026 στρατηγικής συνεργασίας με τη Vista Bank, στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στη ρουμανική αγορά, καθώς και η ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού με την πλήρη εφαρμογή της «paperless» φιλοσοφίας σε όλες τις διαδικασίες της εταιρείας.

Σε δήλωσή του, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ευρώπη Ασφαλιστική, κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, ανέφερε ότι οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που καταγράφηκαν το 2025 αποτυπώνουν έναν ασφαλιστικό οργανισμό σε πλήρη εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία κατάφερε να συνδυάσει την εμπειρία δεκαετιών με τη δυναμική του ομίλου Intracom, ενός σύγχρονου και καταξιωμένου χρηματοοικονομικού ομίλου.