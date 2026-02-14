Είχαν πληροφορίες ότι ο Τσίπρας το 2015 είχε επαφές με ...εταιρείες εκτύπωσης χαρτονομισμάτων στο εξωτερικό!

Ξαναζεσταίνουν τη «σούπα» των μύθων του 2015 ορισμένοι κύκλοι, πιστεύοντας στο «δόγμα του Γκέμπελς» «πες πες στο τέλος κάτι θα μείνει».

Έτσι μετά τον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γ. Στουρνάρα ήρθε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης να θυμίσει πως πριν από το 2015 ο Τσίπρας είχε οργανωμένο σχέδιο για επιστροφή στη δραχμή, κάτι που πληροφορήθηκε από πρόσωπα εντός των υπουργείων (sic).

O υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε μάλιστα πως σύμφωνα με πληροφορίες που είχε και ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος γίνονταν διερευνητικές επαφές με εταιρείες εκτύπωσης χαρτονομισμάτων στο εξωτερικό. «Χτυπούσαν τις πόρτες εταιρειών για να δουν πού μπορούν να τυπώσουν», είπε μεταξύ άλλων, επαναφέροντας τις προβοκάτσιες της «Ομάδας Αλήθειας» και του τότε «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου».

Οι πληροφορίες της εποχής πάντως ανέφεραν πως την εποχή που το «Ποτάμι» του Σταύρου Θεοδωράκη που ο ίδιος ανήκε διαλυόταν, την εποχή που συζητούνταν η «Συμφωνία των Πρεσπών», ο Χ. Θεοχάρης συζητούσε τη συμπόρευσή του με τον ΣΥΡΙΖΑ, πριν βεβαίως καταλήξει τελικά στη Νέα Δημοκρατία.

ΥΓ1: Υπάρχουν ακόμα κάποιοι που πιστεύουν ότι με παλιά εισιτήρια μπορούν να ταξιδεύουν και για το μέλλον.

ΥΓ2: Με το «παιδομάζωμα στην ΕΡΤ» τι γίνεται;

Τ.Τε.