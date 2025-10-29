Επίθεση στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Χάρη Θεοχάρη σημειώθηκε, με την Νέα Δημοκρατία να βγάζει ανακοίνωση.

Ανακοίνωση για την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Χάρη Θεοχάρη εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλλοντας το περιστατικό ως «φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων».

Νέα Δημοκρατία για την επίθεση στο γραφείο του Χ. Θεοχάρη: «Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι, μάλιστα, δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού!

Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους. Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».