Θα τολμήσουν έστω και τώρα να σηκώσουν ανάστημα;- Γιατί πρέπει να κληθούν πολιτικά πρόσωπα- Οι σοβαρές επισημάνσεις του Ζαχαρία Κεσσέ.

Ένα από τα πολλά και μεγάλα ερωτήματα που προκύπτουν μετά την απόφαση του Πλημμελειοδικείου Αθηνών είναι τι θα πράξουν οι υπουργοί και οι αξιωματούχοι που υπήρξαν θύματα των υποκλοπών και μέχρι σήμερα ποιούσαν δυστυχώς την νήσσαν.

Ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, που έδωσε τη μάχη του στο δικαστήριο, με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο του στο Dnews (ΕΔΩ), θέτει αυτό και άλλα ερωτήματα.

Ας δούμε τι αναφέρει:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΝΗΣΣΑΝ: «Ανάμεσα στα 87 πρόσωπα που έχουν πιστοποιημένα παγιδευτεί με κατασκοπευτικό λογισμικό βρίσκεται το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, δικαστικοί λειτουργοί και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων μαζί με μέλη των οικογενειών τους. Κανείς από αυτούς δεν ζήτησε την ποινική δίωξη των δραστών ούτε παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας στο ακροατήριο, ενώ είχαν ιδιαίτερη νομική, ηθική και ουσιαστική υποχρέωση να το πράξουν, καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχουν αποσπαστεί κρίσιμα και απόρρητα υπηρεσιακά έγγραφα. Κάποιος λοιπόν μπορεί πολύ βάσιμα να υποθέσει ότι το υποκλαπέν υλικό χρησιμοποιείται ακόμη και παράγει αποτελέσματα, εξασφαλίζοντας ασυλία σε αυτούς που το κατέχουν. Σίγουρα παράγει πολιτικά αποτελέσματα, καθώς διόλου τυχαία τα παγιδευμένα πολιτικά πρόσωπα είτε αναβαθμίστηκαν είτε διατηρήθηκαν στις θέσεις τους, δίνοντας την εικόνα συναλλαγής».

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: «Μετά την εκκωφαντική κατάρριψη της φαυλότητας του αναντίλεκτου πορίσματος των κ. Ζήση και Αδειλίνη, οι επόμενοι δικαστικοί λειτουργοί θα πρέπει να προβούν στην ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης και κυρίως να καλέσουν επιτέλους τα πολιτικά πρόσωπα-θύματα των υποκλοπών προκειμένου να ερευνηθούν τα κινητά τους τηλέφωνα και τα απολεσθέντα υπηρεσιακά δεδομένα αλλά και να εξηγήσουν τους λόγους της αδράνειάς τους».

ΠΟΥ ΕΚΤΕΘΗΚΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: «Ήρθε επιτέλους η στιγμή να αποδοθεί πλήρως δικαιοσύνη, ελπίζοντας ότι η Κυβέρνηση δεν θα σπαταλήσει άλλο πολύτιμο κεφάλαιο στην περαιτέρω συγκάλυψη της υπόθεσης, όπως ήδη έχει κάνει μέσω της φαιδρής εξεταστικής επιτροπής, της παράνομης αλλαγής της σύνθεσης της ΑΔΑΕ, των προσυμφωνημένων αστυνομικών ελέγχων, της κατά παραγγελία επιφανειακής έρευνας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της αδιανόητης γνωμοδότησης Ντογιάκου και του τραγελαφικού πορίσματος Ζήση-Αδειλίνη. Το Κράτος-Δικαίου δεν είναι φέουδο κανενός».

Πραγματικά πολύ σοβαρές οι επισημάνσεις του Ζαχαρία Κεσσέ.