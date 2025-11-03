Πολλοί τον θεωρούν κατάλληλο διαμεσολαβητή για επαφή με την Κ. Γκιλφόιλ.

Επειδή ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης συναντήθηκε με την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα το Σάββατο, στο πλαίσιο δεξίωσης που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο, και επειδή ο φακός τον εντόπισε να συζητά σε ατμόσφαιρα οικειότητας μαζί της, ο ο βουλευτής νοτίου τομέα Β Αθήνας της ΝΔ έγινε περιζήτητος.

Πολιτικοί, επιχειρηματίες και διάφοροι παράγοντες της οικονομικής ζωής που ψάχνουν τρόπο επικοινωνίας μαζί της, απευθύνονται στον Χ. Θεοχάρη για να τους βοηθήσει, να τους κατευθύνει και να τους μεταφέρει εντυπώσεις και πληροφορίες.

Ομως ο υφυπουργός Εξωτερικών κάνει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή δεν παραγοντίζει και δεν «πουλάει» τον εαυτό του ως διαμεσολαβητή, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει αντιπάθειες.

Α.Σ.