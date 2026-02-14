Σε αυτά τα σημεία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση.

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, και του υφυπουργού Εξωτερικών της Ινδονησίας, Arif Havas Oegroseno, οι οποίοι είναι Συμπρόεδροι της Μικτής Επιτροπής Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδας–Ινδονησίας.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην προετοιμασία της 1ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Οικονομικής Συνεργασίας (JCEC), η οποία συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί στη Τζακάρτα έως το τέλος του έτους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

στη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών,

στη χαρτογράφηση επενδυτικών ευκαιριών,

στη συνεργασία στον ναυπηγοκατασκευαστικό τομέα,

στη διαχείριση λιμένων,

στον τουρισμό και

στην ενέργεια.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ατμόσφαιρα φιλίας, εγκαρδιότητας και αμοιβαίας κατανόησης, αντανακλώντας την επιθυμία και την αποφασιστικότητα και των δύο πλευρών να προωθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη και ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων.