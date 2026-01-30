Στην επαρχία Άτσεχ της Ινδονησίας, το σεξ εκτός γάμου τιμωρείται με 100 χτυπήματα με μπαστούνι από μπαμπού, ενώ η κατανάλωση αλκοόλ με 40 χτυπήματα.

Ένα ζευγάρι στην Ινδονησία ξυλοκοπήθηκε 140 φορές επειδή είχε σεξουαλικές επαφές εκτός γάμου και κατανάλωσε αλκοόλ.

Αυτό σημαίνει ότι παραβίασαν τη Σαρία, δηλαδή τον ισλαμικό θρησκευτικό νόμο. Η 21χρονη γυναίκα λιποθύμησε μετά από αυτό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως ρεκόρ χτυπημάτων σε δημόσια συνεδρία ξυλοδαρμού στην επαρχία Άτσεχ.

Τρεις γυναίκες αστυνομικοί την χτυπούσαν εναλλάξ με ένα μπαστούνι από μπαμπού, ενώ εκείνη έκλαιγε. Αφού κατέρρευσε, μεταφέρθηκε από τη σκηνή με ασθενοφόρο.

Το ζευγάρι ξυλοκοπήθηκε την Πέμπτη μαζί με τέσσερις άλλους, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός, οι οποίοι κρίθηκαν όλοι ένοχοι για παραβίαση της Σαρία.

Ο ξυλοδαρμός είναι μια συνηθισμένη τιμωρία για την παραβίαση του ισλαμικού νόμου στην θρησκευτικά συντηρητική επαρχία του Άτσεχ, αν και η πρακτική έχει εδώ και καιρό προκαλέσει κριτική από ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λένε ότι είναι σκληρή.

Σύμφωνα με τον ισλαμικό ποινικό κώδικα της Άτσεχ, το σεξ εκτός γάμου τιμωρείται με 100 χτυπήματα με μπαστούνι, ενώ η κατανάλωση αλκοόλ επιφέρει 40 χτυπήματα.

Οι ξυλοδαρμοί δεν ρυθμίζονται σωστά, είπε ο Azharul Husna, συντονιστής της ινδονησιακής ομάδας υπεράσπισης των δικαιωμάτων Kontras στην Άτσεχ και πρόσθεσε ότι οι κανόνες σχετικά με τέτοιες τιμωρίες θα πρέπει να «βελτιωθούν».

Ο αστυνομικός της ισλαμικής αστυνομικής δύναμης ξυλοκοπήθηκε 23 φορές, όπως και η σύντροφός του, επειδή βρισκόταν σε κοντινή απόσταση σε ιδιωτικό χώρο. Συνελήφθη μόνος μαζί της στο σπίτι της, δήλωσε στο BBC ο Muhammad Rizal, επικεφαλής της ισλαμικής αστυνομικής δύναμης της Άτσεχ. Πρόσθεσε επίσης ότι ο αστυνομικός θα απολυθεί.

Η Άτσεχ είναι η μόνη επαρχία στην Ινδονησία με μουσουλμανική πλειοψηφία που επιβάλλει τη Σαρία και τιμωρεί πολλά από τα αδικήματα με δημόσιους ξυλοδαρμούς.

Με πληροφορίες του BBC