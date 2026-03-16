Ξεκίνουν οι αιτήσεις για παρόχους που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού».

Σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου και ώρα 15:00, ξεκινά η υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης από τους εγκεκριμένους Παρόχους Κατάρτισης του Μητρώου Επιλέξιμων Παρόχων του άρθρου 37 του ν. 4921/2022, οι οποίοι συμμετέχουν στο νέο έργο της ΔΥΠΑ:

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», της Δράσης 16913.

Κάθε πάροχος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης εισέρχεται στο ΠΣ Voucher, και συμπληρώνει τη Φόρμα Υποβολής Προγραμμάτων Κατάρτισης στον σύνδεσμο ΕΔΩ

Υπενθυμίζεται ότι κάθε Πάροχος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμμετέχει με ένα (1) πρόγραμμα κατάρτισης σε δεξιότητες:

• ψηφιακές

• «πράσινες»

• οικονομικού εγγραμματισμού

στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο ΕΔΩ αναρτώνται Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) που αφορούν και τη διαδικασία υποβολής των προγραμμάτων.

Η υποβολή των προγραμμάτων κατάρτισης από τους παρόχους παραμένει ανοικτή, συνεπώς η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων, θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης αξιολογείται από εξωτερικό αξιολογητή με αυστηρή χρονολογική σειρά, σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό οριστικής υποβολής του στο ΠΣ Voucher. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα. Εφόσον εγκριθεί, το πρόγραμμα μεταφέρεται σε χρονολογικά ταξινομημένη λίστα εγκεκριμένων προγραμμάτων.

Η λίστα αυτή δημοσιεύεται:

• στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ

• στο ΠΣ Voucher

και επικαιροποιείται συνεχώς.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.