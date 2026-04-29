Ολόφρεσκο και ανατρεπτικό το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Μιχαήλ Μαρμαρινός, παρουσίασε το συνολικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ 2026, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα 29 Απριλίου στην Πειραιώς 260.

Iδιαίτερα πλούσιο και ανατρεπτικό, το φετινό πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 38 παραστάσεις στην Πειραιώς 260 που φέτος γιορτάζει τα 20 χρόνια της, τους Εορτασμούς Αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο που θα ανοίξει τις πόρτες του μόνο για τον Ιούνιο, τις παραστάσεις που ήδη έχουν ανακοινωθεί στην Επίδαυρο, αλλά και τις 7 παραγωγές, στο «αδερφάκι» της, το Μικρό Θέατρο Επιδαύρου.

Στο φετινό, ολόφρεσκο πρόγραμμα το οποίο υπογραμμίζει τον σεβασμό στο Αρχαίο Θέατρο και στους αρχαίους μύθους, ξεχωρίζουν επίσης οι νέες ενότητες όπως το Άφτερ με τα μεταμεσονύκτια πάρτι που μετατρέπουν την Πειραιώς 260 σε ένα micro-συναυλιακό χώρο, οι μεταμεσονύχτιες κινηματογραφημένες παραστάσεις, η εισαγωγή Αραβικών φωνών και δημιουργών, κ.ά.

Το πάρτι έναρξης του φετινού Φεστιβάλ θα γίνει στις 29 Μαΐου στην Πειραιώς 260.



