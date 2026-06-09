Τα τελευταία χρόνια, μέσα στη δίνη του πολέμου στη Γάζα, δώσατε ακόμα ένα μάθημα ανθρωπιάς, είπε δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας απευθυνόμενος στον Πατριάρχη κ.κ. Θεόφιλο Γ'.

Με το Μετάλλιο της Πόλεως των Αθηνών, τίμησε ο Χάρης Δούκας τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και Πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο Γ', σε ειδική τελετή στο δημαρχείο της Αθήνας.

«Η παρουσία σας στην πόλη μας, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έχει έναν ξεχωριστό συμβολισμό καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Άγιοι Τόποι βρίσκονται, για μία ακόμη φορά, στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας. Τα τελευταία χρόνια, μέσα στη δίνη του πολέμου στη Γάζα, δώσατε ακόμα ένα μάθημα ανθρωπιάς. Η ιστορική Μονή του Αγίου Πορφυρίου μετατράπηκε σε καταφύγιο αμάχων, προσφέροντας προστασία, στήριξη, τρόφιμα και βασικά αγαθά σε όσους είχαν ανάγκη» σημείωσε ο Χάρης Δούκας.

Συμπλήρωσε λέγοντας πως «όμως το έργο σας δεν περιορίζεται στις έκτακτες συνθήκες ενός πολέμου. Σήμερα, περίπου 8.000 μαθητές φοιτούν στα 20 σχολεία του Πατριαρχείου σε Ιερουσαλήμ, Παλαιστίνη και Ιορδανία. Και μόλις πριν από λίγες εβδομάδες εγκαινιάσατε στην Ιορδανία το πρώτο Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο της Μέσης Ανατολής, μια επένδυση στη γνώση, στον διάλογο και στις επόμενες γενιές. Σε μια εποχή όπου ο φανατισμός, η μισαλλοδοξία και οι διαχωρισμοί απειλούν την κοινωνική συνοχή, έχετε υπηρετήσει με συνέπεια την καταλλαγή, τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη. Έχετε συμβάλει στη δημιουργία γεφυρών ανάμεσα σε λαούς, θρησκείες και πολιτισμούς, υπενθυμίζοντας ότι η συνεννόηση είναι πάντοτε ισχυρότερη από τη σύγκρουση. Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας απονέμω σήμερα, το Μετάλλιο της Πόλεως των Αθηνών».

O Πατριάρχης Ιεροσολύμων και Πάσης Παλαιστίνης κ. κ. Θεόφιλο Γ', από την πλερυά του τόνισε ότι «τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ὁ πρωτογενὴς ἐκκλησιαστικὸς θεσμός, ἐκ τοῦ ὁποίου ἐξεπορεύθη τὸ ἀποστολικὸν καὶ εὐαγγελικὸν κήρυγμα εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης, ἀποτελεῖ μέχρι σήμερον ζῶσαν μαρτυρίαν τῆς συναντήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Διὰ μέσου τῶν αἰώνων, ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, διὰ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Αὐτῆς Ἀδελφότητος, φυλάσσει ἀδιαλείπτως τοὺς Ἁγίους Τόπους ὅπου ἐβάδισεν ὁ Κύριος, ὅπου ἐσταυρώθη καὶ ὅπου ἀνέστη. Πρόκειται διὰ διακονίαν ὄχι μόνον ἐκκλησιαστικήν, ἀλλὰ οἰκουμενικήν· μίαν ἀποστολὴν ἀφορῶσαν εἰς ὅλους τοὺς χριστιανοὺς τῆς γῆς, ἀνεξαρτήτως γλώσσης, καταγωγῆς καὶ ἐθνότητος.Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὁμιλεῖ περὶ τῆς 'μερίμνης πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν'. Αὕτη ἀκριβῶς ἀποτελεῖ καὶ τὴν καθημερινὴν διακονίαν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων· τὴν μέριμναν διὰ τοὺς δοκιμαζομένους λαούς, διὰ τὴν Γάζαν καὶ τοὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ὑφίστανται τὰ δεινὰ τοῦ πολέμου· τὴν μέριμναν διὰ τὴν διαφύλαξιν τῶν Ἁγίων Προσκυνημάτων καὶ τὴν ἐλεύθερον πρόσβασιν εἰς αὐτὰ διὰ πάντας· καὶ τὴν μέριμναν διὰ τὴν διατήρησιν τῆς χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τὴν Ἁγίαν Γῆν καὶ εἰς τὴν εὐρυτέραν Μέσην Ἀνατολήν. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ σημερινὴ τιμὴ μᾶς συγκινεῖ βαθύτατα. Διότι δὲν ἀπονέμεται εἰς ἕνα πρόσωπον, ἀλλὰ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ποὺ ἐκπροσωποῦμεν καὶ εἰς τὴν Ἁγιοταφιτικὴν Ἀδελφότητα, ἡ ὁποία ἐπὶ δεκαεπτὰ καὶ πλέον αἰῶνας διακονεῖ ἀδιαλείπτως τοὺς Ἁγίους Τόπους».

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Τον Πατριάρχη υποδέχθηκε στην κεντρική είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων απέδωσε τις προβλεπόμενες τιμές. Ακολούθησε συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου στην οποία τον Πατριάρχη συνόδευαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος, κ. Ησύχιος, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης - Γέρων Αρχιγραμματέας, κ. Αρίσταρχος, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, κ. Ιερώνυμος - Έξαρχος του Παναγίου Τάφου, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης - Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου, κ. Χριστόδουλος, ο Ιερολογιώτατος Αρχιδιάκονος, κ. Μάρκος, και, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως και Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, κ. Βαρνάβας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προσέφερε στην Α.Θ.Μ. τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο Γ' επίχρυσο χάλκινο αντίγραφο του καλύμματος Ευαγγελίου που αφιερώθηκε το 1676 στον Ναό του Σωτήρος στην Αδριανούπολη, με παράσταση του Χριστού ως Αμπέλου και παρουσία του Ιεσσαί, έργο ιδιαίτερης ιστορικής και συμβολικής αξίας.