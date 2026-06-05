Οι πολίτες αναζητούν άλλη κυβέρνηση, όχι άλλη αντιπολίτευση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας.

Εμμένει στην άποψή του περί διαλόγου και διεύρυνσης για μία προοδευτική διακυβέρνηση ο Χάρης Δούκας την ώρα που το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε την ανάγκη πλήρους πολιτικής και οργανωτικής κινητοποίησης του κόμματος και συνολικής εκλογικής ετοιμότητας ενόψει των νέων πολιτικών εξελίξεων κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

«Η πρότασή μου για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση, ήταν ανέκαθεν η θέση μου και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Θα πρέπει να παλέψουμε για την πολιτική αλλαγή από οποιαδήποτε θέση. Και ο κόσμος, το 75% που την ζητάει, θα ξέρει ότι στηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ, εγγυόμαστε ότι θα είμαστε ο καταλύτης για την προοδευτική διακυβέρνηση] διαμήνυσε μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας ενώ σημείωσε πως «είμαστε ένα κόμμα με κυβερνητική κατεύθυνση, εγγυητής της προοδευτικής πορείας της χώρας. Σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μετατραπεί σε έναν πολιτικό οργανισμό διαμαρτυρίας» ξεκαθάρισε.

Ο Χάρης Δούκας συμπλήρωσε ακόμα πως «θα αποτελέσουμε το νέο κυρίαρχο πόλο, μόνο αν εμείς εγγυηθούμε την προοδευτική πορεία της χώρας. Γιατί οι πολίτες αναζητούν άλλη κυβέρνηση, όχι άλλη αντιπολίτευση. Με αυτή την προσέγγιση, πολιτικό διάλογο, διερεύνηση πολιτικών συγκλίσεων, πάντα με σεβασμό στην πολιτική αυτονομία μας, μπορούμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα, την μέγιστη δυνατή συσπείρωση. Καμία χαμένη ψήφος. Η ΝΔ ξέρει ότι θα κινδυνεύσει, όταν τα πυρά είναι συντονισμένα, γι’ αυτό και με κάθε τρόπο υπηρετεί το “διαίρει και βασίλευε”».

Διευκρίνισε ακόμα πως η πρότασή του «για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση, ήταν ανέκαθέν η θέση μου και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις. Αν θέλουμε να είμαστε εμείς ο εγγυητής της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και ο καταλύτης των εξελίξεων, τότε πρέπει να ανοίξουμε εμείς τον διάλογο. Εγώ πρώτος είπα, χωρίς παρακάλια και χωρίς αποκλεισμούς».

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Υπογράμμισε ακόμα πως δεν είναι λογικό «σε δημόσια θέα βουλευτές του κόμματός μας να κατηγορούν τον Δήμο της Αθήνας και να μην υπερασπίζονται το έργο μας, τροφοδοτώντας τον γνωστό μηχανισμό προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας, την ομάδα αλήθειας».

Ο Χάρης Δούκας επισήμανε σε άλλο σημείο πως ο στόχος της πολιτικής αλλαγής είναι «το βασικό διακύβευμα της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης. Γι’ αυτό, πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κλείσουμε τον δρόμο σε μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας».