«Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορείς να είσαι στο κόμμα και να αμφισβητείς τη στρατηγική και μάλιστα με εκλογές», είπε ο Γιώργος Νικητιάδης.

Μετά τα τροχιοδεικτικά «πυρά» που δέχθηκε ο Χάρης Δούκας από ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ – παρά τη γραμμή Τσουκαλα – ο Γιώργος Νικητιάδης βάζει καθαρά στο τραπέζι ζήτημα διαγραφής του.

«Ο κ. Δούκας έκανε μια διορθωτική δήλωση, κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους που στην ουσία βάζουν νερό, νερώνουν πολύ το κρασί που αποτελεί τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ», είπε ο βουλευτής Δωδεκανήσου με αφορμή όσα είπε ο δήμαρχος Αθηναίων για την πιθανή συμπόρευση με την ΕΛΑΣ στις δεύτερες εκλογές.

«Μην ξεχνάτε ότι ο κ. Δούκας είναι και ο μόνος μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο που διαφοροποιείται. Υπάρχει ένα πολιτικό συμβούλιο, τόσα στελέχη, μόνο ο κ. Δούκας διαφοροποιείται» συμπλήρωσε ο Γιώργος Νικητιάδης δύο ώρες πριν τη σημερινή συνεδρίαση του οργάνου του ΠΑΣΟΚ.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον Χάρη Δούκα, ο Γιώργος Νικητιάδης απάντησε: «Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία, τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτησης της στρατηγικής, θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα».

Καταλήγοντας τόνισε: «Εάν συνεχίζει να αμφισβητεί τη στρατηγική και εφόσον είναι καθαρό, η άποψή μου είναι ότι δεν μπορείς να είσαι στο κόμμα και να αμφισβητείς τη στρατηγική του κόμματος και μάλιστα με εκλογές».

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Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 06:11'' του βίντεο:

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Μ. Καλ.