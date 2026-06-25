Η ένταξη του Χάρη Λιούρη γίνεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ηγεσίας της ΕΛΑΣ για τη συγκρότηση ενός ισχυρού πυρήνα στελεχών με αναφορά στον πρωτογενή τομέα.

Άλλο ένα στέλεχος αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚκαι εντάσσεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Ο λόγος για τον περιφερειακό σύμβουλο Ηπείρου, Χάρη Λιούρη, ο οποίος ανήκει στο περιβάλλον του Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Δημοσίευμα του epirusgate.gr αναφέρει ότι ο κ. Λιούρης έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ, ενώ η συμμετοχή του στην ΕΛΑΣ αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα το Σάββατο, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος, στο οποίο θα συμμετέχει και ο ίδιος ως μέλος του οργάνου.

Η ένταξη του Χάρη Λιούρη εντάσσεται στον σχεδιασμό της ηγεσίας της ΕΛΑΣ για τη συγκρότηση ενός ισχυρού πυρήνα στελεχών με αναφορά στον πρωτογενή τομέα. Ο Αλέξης Τσίπρας αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήματα του αγροτικού κόσμου και επιδιώκει να αναδείξει τον συγκεκριμένο τομέα σε βασικό άξονα της πολιτικής του πρότασης.

Ο κ. Λιούρης φέρεται να εκτιμά ότι στο νέο πολιτικό εγχείρημα υπάρχουν προοπτικές ουσιαστικής πολιτικής παρέμβασης, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφαση να συμπορευτεί με την ΕΛΑΣ.

Ο Χάρης Λιούρης παραμένει εν ενεργεία περιφερειακός σύμβουλος Ηπείρου, έχοντας εκλεγεί με την παράταξη που στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Διετέλεσε για αρκετά χρόνια πρόεδρος του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων, μέχρι τις πρόσφατες εκλογές.

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