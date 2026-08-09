Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει ότι μπορεί για να μη συνεχιστούν οι απώλειες του ΠΑΣΟΚ.

Η στήλη σας είχε ενημερώσει πρώτη για την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να γιορτάσει για πρώτη φορά φέτος εκτός Αθήνας και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο της Κρήτης την 3η του Σεπτέμβρη, επέτειος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ.

Να σας ενημερώσει σήμερα πως η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη προγραμματίζει -για πρώτη φορά- και εκδήλωση για την επέτειο της ...εκλογικής νίκης του Ανδρέα Παπανδρέου την 18η Οκτώβρη του 1981, για την «αλλαγή».

Η εκδήλωση θα γίνει στο Περιστέρι και περιλαμβάνει μεγάλη συναυλία του Χρήστου Νικολόπουλου.



Στόχος προφανώς η κινητοποίηση στο Λεκανοπέδιο που εκλογικά αποτελεί τη μεγάλη «τρύπα» του ΠΑΣΟΚ. Κυρίως όμως η συσπείρωση μεγαλύτερων ηλικιών που θυμούνται την αλλαγή του Ανδρέα -ο οποίος δεν κυβέρνησε ποτέ μαζί με τη δεξιά, εν αντιθέσει με τους πολιτικούς του απογόνους- μέσω του θυμικού...

Β.Σκ.