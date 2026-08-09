Οι διαδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν φοιτητές από ολόκληρη τη χώρα, οδήγησαν στα τέλη Ιουλίου ακόμη και στην παραίτηση του υπουργού Παιδείας.

Ένα βαθύ τραύμα στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ινδίας φέρνουν ξανά στην επιφάνεια οι μαζικές κινητοποιήσεις φοιτητών που ξέσπασαν με αφορμή τις συνεχείς ακυρώσεις εξετάσεων και τις διαρροές θεμάτων.

Πίσω από τις διαδηλώσεις του λεγόμενου κινήματος της κατσαρίδας, βρίσκονται ιστορίες νέων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τεράστια πίεση, με οικογένειες να καταγγέλλουν ότι οι δυσλειτουργίες του συστήματος συνέβαλαν στην απόγνωση των παιδιών τους.

Οι διαδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν φοιτητές από ολόκληρη τη χώρα, οδήγησαν στα τέλη Ιουλίου ακόμη και στην παραίτηση του υπουργού Παιδείας. Η οργή είχε διογκωθεί λόγω των επαναλαμβανόμενων διαρροών εξεταστικών θεμάτων και της ανάγκης χιλιάδων υποψηφίων να ξαναδώσουν εξετάσεις.

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι πολύ βαθύτερο. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο Guardian από το National Crime Records Bureau της Ινδίας, οι αυτοκτονίες μαθητών και φοιτητών αυξήθηκαν από 8.068 το 2014 σε 14.488 το 2024, δηλαδή κατά περίπου 80%. Μετά τα οικογενειακά προβλήματα, η αποτυχία στις εξετάσεις καταγράφεται ως η κυριότερη αιτία αυτοκτονιών μεταξύ των μαθητών.

Χαρακτηριστική είναι η ιστορία της 20χρονης Anshika Pandey, η οποία ονειρευόταν να γίνει γιατρός. Μελετούσε περισσότερες από 12 ώρες ημερησίως, ενώ παράλληλα εργαζόταν σχεδόν έξι ώρες σε κατάστημα. Τον Μάιο έδωσε για τρίτη φορά τις εθνικές εξετάσεις NEET για την εισαγωγή στην Ιατρική. Λίγες ημέρες αργότερα πληροφορήθηκε ότι τα θέματα είχαν διαρρεύσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και ότι η εξέταση θα επαναλαμβανόταν. Δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση έβαλε τέλος στη ζωή της.

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Παρόμοια ήταν η περίπτωση του 22χρονου Pradeep Kumar Mahich. Είχε μόλις ολοκληρώσει την τέταρτη προσπάθειά του στις NEET και ήταν πεπεισμένος ότι αυτή τη φορά θα κατάφερνε να εισαχθεί στην Ιατρική. Ο πατέρας του, αγρότης στο Rajasthan, είχε πουλήσει μεγάλο μέρος της γης του και είχε πάρει δάνειο προκειμένου να χρηματοδοτήσει την προετοιμασία του γιου του. Η είδηση για τη διαρροή των θεμάτων και την επανάληψη των εξετάσεων, σύμφωνα με την οικογένειά του, τον συνέτριψε.

Στο δημοσίευμα καταγράφεται και η ιστορία της Sufi Shaheen, η οποία ονειρευόταν να γίνει μηχανικός λογισμικού. Η 19χρονη βρισκόταν για μήνες υπό έντονη πίεση ενόψει της δεύτερης προσπάθειάς της στις εθνικές εξετάσεις για τις σχολές μηχανικών. Αλλαγές στην εξεταστέα ύλη είχαν επιδεινώσει ακόμη περισσότερο το άγχος της.

Πηγή Guardian