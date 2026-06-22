Ο τετραήμερος πόλεμος πέρυσι ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν, όταν η Ινδία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τους πυραύλους BrahMos, προκάλεσε το αγοραστικό ενδιαφέρον από άλλες χώρες.

Η κυβέρνηση της Ινδίας είναι σε συζητήσεις με τα ΗΑΕ για την πώληση μερικών εμβληματικών αμυντικών συστημάτων της, ανάμεσά τους και οι υπερηχητικοί πύραυλοι BrahMos,σύμφωνα με τέσσερις ινδικές πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι συζητήσεις, που αναφέρει αποκλειστικά το Reuters, περιλαμβάνουν την πιθανή πώληση του συστήματος αεράμυνας της Ινδίας, Akashteer. «Τα ΗΑΕ έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αριθμό οπλικών συστημάτων ανάμεσά τους και οι BrahMos και Akashteer. Οι συζητήσεις μεταξύ Ινδίας και ΗΑΕ είναι σε αρχικά στάδια και κινούνται γρήγορα» πρόσθεσε μία τρίτη πηγή που γνωρίζει το θέμα. Κανένα ωστόσο από τα αρμόδια υπουργεία των δύο χωρών, δεν έχει σχολιάσει ακόμα.

Οι πύραυλοι BrahMos, ππου ανέπτυξαν από κοινού Ινδία και Ρωσία, είναι από τους ταχύτερους πυραύλους κρουζ στον κόσμο και μπορεί να εκτοξευθούν από στεριά, θάλασσα και αέρα. Το Akashteer είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα αεράμυνας που ανέπτυξε η κρατική ινδική εταιρεία Bharat Electronics Ltd και ο Ινδικός στρατός. Τα ΗΑΕ σκέφτονται την αγορά αμυντικού εξοπλισμού από την Ινδία και από άλλες πηγές μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν στον πόλεμο στη Μέσ Ανατολή από το Ιράν και καθώς επιθυμεί να απαντά στις άμεσες απειλές. Επίσης, χρειάζεται να προστατεύσει και τα Στενά του Ορμούζ, σημείο κλειδί για τις εξαγωγές ενέργειας.

Στρατηγική αυτονομία για τα ΗΑΕ

Πριν από λίγο καιρό, τα ΗΑΕ υπέγραψαν ένα μνημόνιο κατανόησης με την Νότια Κορέα προκειμένου να προωθήσουν την αμυντική τους συνεργασία που θα μπορούσε να κοστίζει πάνω από 35 δισ. δολάρια. «Μία διαφοροποιημένη βάση προμηθευτών παρέχει στα ΗΑΕ περισσότερη στρατηγική αυτονομία και οι στενότεροι δεσμοί με την Ινδία έχουν το επιπλέον πλεονέκτημα του να μην ανταγωνίζονται με τις ΗΠΑ και να παραμείνουν στενοί σύμμαχοι» δήλωσε ο Pearl Pandya, ανώτατος αναλυτής της Νότιας Ασίας στην ομάδα παρακολούθησης συγκρούσεων «Armed Conflict Location & Event Data».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Διεθνούς Ειρηνευτικής Έρευνας της Στοκχόλμης (SIPRI), οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στη Μέση Ανατολή από το 2021 έως το 2025, παρέχοντας το 54% των εισαγωγών. Ακολούθησε η Ιταλία με 12% και η Γαλλία με 11%.

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Πριν ολοκληρώσουν οποιαδήποτε πώληση του BrahMos στα ΗΑΕ, η Ινδία θα πρέπει να λάβει την έγκριση της Ρωσίας, καθώς ο πύραυλος με εύρος ​290χλμ αναπτύχθηκε από κοινού. Σύμφωνα με μία πηγή, που επικαλείται το Reuters, αυτό δεν θα αποτελέσει εμπόδιο, για την οποιαδήποτε πώληση, δεδομένων των στενών σχέσεων της Μόσχας με το Αμπού Ντάμπι.

Ο ανώτατος ερευνητής του SIPRI, Siemon Wezeman, δήλωσε πως τόσο οι πύραυλοι BrahMos όσο και το σύστημα αεράμυνας Akashteer θα μπορούσε δυνητικά να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ΗΑΕ ακόμα και αν αυξηθεί ο διεθνής ανταγωνισμός στις χώρες του Κόλπου.

Στενότεροι δεσμοί μεταξύ Ινδίας - ΗΑΕ

Τα ΗΑΕ διαθέτουν ήδη τους αμερικανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, MGM-168 ATACMS σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών. Οι πύραυλοι αυτοί έχουν ανώτατο βεληνεκές τα 300 χλμ. Για την αεράμυνα τους τα ΗΑΕ έχουν τα αμερικάνικα THAAD και συστήματα Patriot. Το σύστημα Akashteer θα βοηθούσε στη συνένωση πληροφοριών από άλλες συσκευές για την αντιμετώπιση μιας αεροπορικής απειλής, ανέφεραν ειδικοί στον τομέα της άμυνας.

Αν και η Ινδία έχει ρεκόρ αναφορών για συμφωνίες στις εξαγωγές όπλων που δεν απέδιδαν πάντα καρπούς, ο Wezeman δήλωσε πως είναι πιθανές οι επερχόμενες πωλήσεις στα ΗΑΕ και σε χώρες του Κόλπου. Οι στενότεροι δεσμοί ανάμεσα στην Ινδία και τα ΗΑΕ τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει σε μία άνθιση των συμφωνιών για το εμπόριο και την ενέργεια αλλά και σε μία συμμαχία για την κοινή ανάπτυξη στρατιωτικού υλικού.

Οι συζητήσεις για την νέα αυτή πώληση από πλευράς Ινδίας είναι μία ακόμα απόδειξη πως οι συμμαχίες την περιοχή αλλάζουν, και η Ινδία κοιτάει να εμβαθύνει τις συνεργασίες της ως «αντίπαλον δέος» της πρόσφατης αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, όπως αναφέρουν δύο ινδικές κυβερνητικές πηγές.

Οι εκτεταμένοι αμυντικοί δεσμοί ανάμεσα στην Ινδία και τα ΗΑΕ ουσιαστικά εξυπηρετούν ως μία μορφή στρατηγικής σηματοδότησης, επιτρέποντας και στις δύο χώρες να αναδείξουν τη δύναμη και το βάθος των συνεργασιών τους, ανέφεραν ειδικοί αναλυτές.

Αυξάνονται οι αμυντικές εξαγωγές της Ινδίας

Ο τετραήμερος πόλεμος πέρυσι ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν, όταν η Ινδία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τους πυραύλους BrahMos, προκάλεσε το αγοραστικό ενδιαφέρον από άλλες χώρες, ανέφεραν δύο ινδικές πηγές.

Έκτοτε, η Ινδία έχει υπογράψει συμφωνίες για την πώληση BrahMos στο Βιετνάμ και την Ινδονησία. Έχει υπάρξει επίσης ενδιαφέρον από την Ταϊλάνδη, τη Νότια Αφρική, τη Βραζιλία και τη Χιλή. Η μόνη πώληση πυραύλων BrahMos που έχει γίνει μέχρι στιγμής, ήταν εκείνη του 2022 στις Φιλιππίνες.

Οι αμυντικές εξαγωγές της Ινδίας αυξήθηκαν πάνω από 4 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2026 από μόλις 7,26 εκατ. δολάρια την περίοδο 2013-2014, σύμφωνα με την ινδική κυβέρνηση. Επίσης, η Ινδία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος αγοραστής όπλων στον κόσμο, με εισαγωγές της τάξης του 8%, σύμφωνα με το SIPRI.

Με πληροφορίες του Reuters